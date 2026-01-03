Полиция швейцарского кантона Вале установила личности четырех погибших при пожаре в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана. Это две швейцарки в возрасте 21 и 16 лет и двое мужчин в возрасте 18 и 16 лет. Об этом сообщило местное издание Blick.

После завершения опознания тела были переданы семьям.

Международная помощь в лечении жертв

Помощь многочисленным тяжелораненым, а среди пострадавших числятся более 100 человек, оказывают не только в Швейцарии, но и за ее пределами.

Четыре пациента были госпитализированы в больницы Германии сразу после катастрофы в новогоднюю ночь, еще семь будут госпитализированы в ближайшее время, сообщило Федеральное ведомство гражданской обороны и помощи при стихийных бедствиях.

По данным Федерального ведомства гражданской обороны Швейцарии, к воскресенью в больницы за рубежом будут переведены в общей сложности 50 пострадавших. Помимо Германии, прием также организуют госпитали Франции, Италии и Бельгии.

Многим из пострадавших предстоит длительное лечение. Пять несовершеннолетних, получивших ожогИ в настоящее время проходят лечение в детской больнице Цюриха, сообщила SRF Катрин Нойхаус, главный врач ожогового центра. У некоторых из них обожжено более 70 процентов поверхности тела. Кроме того, у многих пострадавших сильно повреждены легкие из-за вдыхания дыма.

Поэтому многим молодым пациентам, вероятно, придется пройти десятки хирургических операций. Планируется, что каждый из них будет напрвляться в операционную примерно раз в два дня.

Пожарная безопасность и оборудование под огнем критики

Тем временем растет критика пожарной безопасности и конструктивных особенностей бара.

По словам очевидцев, на узкой лестнице, ведущей из подвала на первый этаж, образовалась массовая давка, когда люди пытались покинуть бар "Le Constellation". Судя по фотографиям на странице оператора в Facebook, эта лестница, очевидно, была сужена во время перепланировки в 2015 году, сообщает Blick.

31-летний бармен из Кран-Монтаны сообщил, что в баре был только один совмещенный вход и выход, а также еще один запасной выход. Однако во время его визитов он всегда был заблокирован. Аварийный выход находился в отдельном помещении, которое использовалось как курительная комната. "Все в городе знали, что в какой-то момент все пойдет не так", - сказал он BILD.

Эксперты по пожарной безопасности полагают, что во время пожара, вероятно, воспламенилась звукопоглощающая полиуретановая пена на потолке. Этот материал чрезвычайно огнеопасен и может выделять густой токсичный дым, что значительно сокращает время эвакуации.

Возможные обвинения

По словам главного прокурора Беатрис Пиллу, прокуратура изучает, в частности, переоборудование, использованные материалы, лицензии на эксплуатацию, меры предосторожности и пути эвакуации.

Также выясняется, можно ли привлечь к ответственности выживших. На фотографиях и видеозаписях видно, что у веселящихся были фейерверки в бутылках из-под шампанского, которые, согласно первоначальным выводам, могли воспламенить пену на потолке. По словам Пиллу, может быть рассмотрена версия о поджоге по неосторожности или непреднамеренном убийстве. Пока, однако, соответствующих указаний нет.

Владельцы бара, Жак и Джессика Моретти, были допрошены полицией в пятницу. По данным французской газеты Le Parisien, Жак Моретти известен полиции Франции по предыдущим преступлениям.

Около 30 лет назад были возбуждены дела о сутенерстве. А 20 лет назад Моретти отбывал срок в тюрьме за насильственное лишение свободы, похищение и мошенничество. Однако источник в полиции пояснил, что он больше не связан с организованной преступностью.