Бунтовщики "должны быть поставлены на место" после недельных протестов, заявил иранский лидер Хаменеи

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
Авторское право AP/AP
Euronews и AP
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Комментарии лидера иранского режима прозвучали через день после того, как президент США Трамп заявил, что если Тегеран "жестоко расправится с мирными демонстрантами", то Вашингтон "придет им на помощь".

Аятолла Ирана Али Хаменеи заявил в субботу, что "бунтовщики должны быть поставлены на место", после того как президент США Дональд Трамп пригрозил, что Вашингтон "придет на помощь", если Тегеран "жестоко расправится с мирными демонстрантами".

Комментарии Хаменеи прозвучали в тот момент, когда в ходе протестов, вызванных проблемами иранской экономики, погибли уже 10 человек, что стало крупнейшими волнениями со времен протестов, вызванных смертью Махсы Амини в 2022 году.

Комментарии Трампа вызвали немедленный ответ со стороны режима в Тегеране, который пригрозил нанести удар по американским войскам на Ближнем Востоке. В субботу США, как утверждается, захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, давнего союзника Тегерана, что усилило напряженность.

В своем выступлении, транслировавшемся государственным телевидением, Хаменеи заявил тегеранской аудитории, что протесты из-за падения курса риала - это не то же самое, что беспорядки. "Мы говорим с протестующими, чиновники должны говорить с ними, - сказал Хаменеи. - Но нет никакой пользы от разговоров с бунтовщиками. Бунтовщики должны быть поставлены на место".

86-летний аятолла добавил, что к протестам подталкивают внешние силы, такие как Израиль и США, не приведя при этом никаких доказательств.

Хаменеи также возложил вину за падение курса риала на "врага", заявив: "Многие подстрекаемые или нанятые врагом люди стоят за спинами торговцев и лавочников и скандируют лозунги против ислама, Ирана и Исламской Республики".

В ночь на субботу, по сообщениям, были убиты еще два человека: один в городе Кум в результате взрыва гранаты - предположительно, мужчина нес гранату, чтобы напасть на людей в городе, сообщила государственная газета IRAN со ссылкой на сотрудников службы безопасности.

Другой погибший - член Басидж, добровольческого подразделения военизированного Корпуса стражей Исламской революции, в городе Харсин, по данным газеты.

Демонстрации охватили 100 населенных пунктов в 22 из 31 провинции Ирана, сообщает базирующееся в США информационное агентство Human Rights Activists.

В 2019 году в ходе демонстраций в Иране, вызванных повышением цен на бензин, погибли 300 человек, а в 2022 году в результате митингов после смерти Амини погибли более 500 человек, около 22 000 были задержаны.

