Аятолла Ирана Али Хаменеи заявил в субботу, что "бунтовщики должны быть поставлены на место", после того как президент США Дональд Трамп пригрозил, что Вашингтон "придет на помощь", если Тегеран "жестоко расправится с мирными демонстрантами".

Комментарии Хаменеи прозвучали в тот момент, когда в ходе протестов, вызванных проблемами иранской экономики, погибли уже 10 человек, что стало крупнейшими волнениями со времен протестов, вызванных смертью Махсы Амини в 2022 году.

Комментарии Трампа вызвали немедленный ответ со стороны режима в Тегеране, который пригрозил нанести удар по американским войскам на Ближнем Востоке. В субботу США, как утверждается, захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, давнего союзника Тегерана, что усилило напряженность.

В своем выступлении, транслировавшемся государственным телевидением, Хаменеи заявил тегеранской аудитории, что протесты из-за падения курса риала - это не то же самое, что беспорядки. "Мы говорим с протестующими, чиновники должны говорить с ними, - сказал Хаменеи. - Но нет никакой пользы от разговоров с бунтовщиками. Бунтовщики должны быть поставлены на место".

86-летний аятолла добавил, что к протестам подталкивают внешние силы, такие как Израиль и США, не приведя при этом никаких доказательств.

Хаменеи также возложил вину за падение курса риала на "врага", заявив: "Многие подстрекаемые или нанятые врагом люди стоят за спинами торговцев и лавочников и скандируют лозунги против ислама, Ирана и Исламской Республики".

В ночь на субботу, по сообщениям, были убиты еще два человека: один в городе Кум в результате взрыва гранаты - предположительно, мужчина нес гранату, чтобы напасть на людей в городе, сообщила государственная газета IRAN со ссылкой на сотрудников службы безопасности.

Другой погибший - член Басидж, добровольческого подразделения военизированного Корпуса стражей Исламской революции, в городе Харсин, по данным газеты.

Демонстрации охватили 100 населенных пунктов в 22 из 31 провинции Ирана, сообщает базирующееся в США информационное агентство Human Rights Activists.

В 2019 году в ходе демонстраций в Иране, вызванных повышением цен на бензин, погибли 300 человек, а в 2022 году в результате митингов после смерти Амини погибли более 500 человек, около 22 000 были задержаны.