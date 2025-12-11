Видео. После месяцев в укрытии венесуэлка Мария Корина Мачадо, лауреат Нобеля, приветствует толпы в Осло

Лидер венесуэльской оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо поприветствовала собравшихся с балкона отеля в центре Осло после прибытия в Норвегию.

Мачадо, которая, по сообщениям, покинула Венесуэлу на лодке, появилась в Гранд-отеле незадолго до 2:30 ночи по местному времени.

Она пропустила церемонию вручения премии в среду, а ее дочь приняла награду вместо нее, что вызвало неоднозначную реакцию на родине.

На церемонии в Осло прозвучали свидетельства о документированных нарушениях прав человека в Венесуэле.