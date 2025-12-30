Видео. Польские фермеры протестуют по всей стране против соглашения о свободной торговле ЕС–МЕРКОСУР

Польские фермеры провели по всей стране протесты более чем в 180 местах, включая придорожные пикеты и демонстрации у зданий государственных учреждений, выступая против намеченного Евросоюзом торгового соглашения со странами Меркосур.
По словам протестующих, эта сделка может привести к наплыву более дешевого продовольствия из Латинской Америки, что, как они опасаются, подорвет польское сельхозпроизводство и стандарты.
Фермеры требуют большей финансовой поддержки, упрощения регулирования и защитных мер от чрезмерного импорта, предупреждая, что соглашение может сказаться на ценах на продовольствие и на рабочих местах по всей Европе.