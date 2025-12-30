Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Тракторы с польскими флагами выстраиваются, чтобы перекрыть дорогу у границы с Германией, в Свецко, близ Слубице, Польша, вторник, 19 марта 2024 года
No Comment

Видео. Польские фермеры протестуют по всей стране против соглашения о свободной торговле ЕС–МЕРКОСУР

Последние обновления:

Фермеры по всей Польше провели согласованные акции протеста против планируемого торгового соглашения ЕС-Меркосур и его влияния на агросектор страны.

Польские фермеры провели по всей стране протесты более чем в 180 местах, включая придорожные пикеты и демонстрации у зданий государственных учреждений, выступая против намеченного Евросоюзом торгового соглашения со странами Меркосур.

По словам протестующих, эта сделка может привести к наплыву более дешевого продовольствия из Латинской Америки, что, как они опасаются, подорвет польское сельхозпроизводство и стандарты.

Фермеры требуют большей финансовой поддержки, упрощения регулирования и защитных мер от чрезмерного импорта, предупреждая, что соглашение может сказаться на ценах на продовольствие и на рабочих местах по всей Европе.

