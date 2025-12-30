Спрос на праздничные фейерверки в Нидерландах вырос накануне запрета

В Нидерландах идет праздничная продажа фейерверков, вероятно, в последний раз. В преддверии Нового года покупатели в Нидерландах запасаются салютами.

В следующем году почти наверняка вступит в силу общенациональный запрет на фейерверки. Соответствующий закон был принят в этом году Палатой представителей и Сенатом.

В середине декабря отраслевые ассоциации сообщили, что в этом году было заказано больше фейерверков, чем в предыдущие годы. Вероятно, это связано с предстоящим запретом. Розничные продавцы также ожидают хороших результатов в розничной торговле. В прошлом году доход сектора составил примерно 118 миллионов евро, сообщает в своем репортаже голландский телеканал NOS.

Согласно опросу, проведенному Kieskompas и голландским информационным агентством ANP, две трети граждан Нидерландов поддерживают введение общенационального запрета на потребительские фейерверки.

Решение о соблюдении запрета и размере компенсации для торговцев будет принимать следующий кабинет министров, сообщают местные СМИ.

Надвигающийся запрет вызвал резкий рост спроса

В магазине фейерверков в городе Зволле покупатели в интервью корреспондентам NOS выразили разочарование в связи с предстоящими ограничениями, хотя некоторые из них сказали, что понимают их причину.

- Возможно, это последний год, когда мы можем запускать фейерверки. А потом все закончится.

- Очень жаль, фейерверки - давняя традиция.

- Небольшое меньшинство испортило веселье для всех. Не думаю, что легкие фейерверки могут причинить какой-либо вред. Но что есть, то есть.

Другой покупатель сказал, что запрет не нужен, утверждая, что большинство травм связано с неправильным использованием, часто с алкоголем.

"Это всего лишь один день в году... это просто вечеринка, это веселье", - сказал он. Однако, когда его спросили о количестве травм, получаемых от фейерверков каждый год, он признал, что это "определенно не весело".

Владелец магазина Бас Потьеш сказал, что спрос в этом году был заметно выше, чем обычно.

"Я думаю, все хотят попробовать в последний раз. И это отражается не только в количестве заказов, но и в сумме, потраченной на одного покупателя. Она довольно высока".

Выходя из магазина с коробкой фейерверков, один из покупателей сказал, что политики отреагировали на давление общественности, а не на основные причины несчастных случаев.

"Конечно, несчастные случаи всегда происходят. Но, на мой взгляд, большинство несчастных случаев происходит с нелегальными фейерверками", - сказал он.