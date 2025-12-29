Кремль угрожает Украине после предполагаемой атаки беспилотников на валдайскую резиденцию Путина

Вашингтон и Москва сообщили, что президенты США и России в понедельник вновь провели телефонный разговор, который в Белом доме назвали "позитивным".

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Владимир Путин "очень четко" заявил Дональду Трампу, что позиция РФ в переговорах будет пересмотрена "по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок".

"Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира", - добавил Ушаков. По его словам, "американцы должны отнестись к этому с пониманием".

Кремль обвиняет Украину в атаке на госрезиденцию Путина на Валдае.

Ранее в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что позиция Москвы на переговорах изменится после предполагаемой атаки украинских беспилотников на дачу президента Владимира Путина в Новгородской области.

"Такие безрассудные действия не останутся без ответа", - сказал Лавров российским СМИ, обвинив Украину в запуске 91 беспилотника дальнего радиуса действия по государственной резиденции президента, известной также как да на Валдае, в ночь на понедельник.

Лавров не уточнил, присутствовал ли Путин в резиденции во время предполагаемой атаки. Euronews не смог провести независимую проверку этих утверждений.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления Москвы, назвав их "очередной ложью со стороны Российской Федерации".

"Понятно, что вчера у нас была встреча с (президентом США Дональдом) Трампом, и понятно, что для русских, если между нами и Америкой нет скандала, и мы добиваемся прогресса, для них это провал", - заявил Зеленский в беседе с журналистами в понедельник днем.

"Они не хотят прекращать эту войну, они способны прекратить ее только путем давления на них. Ну, я уверен, что они искали причины", - добавил он.

Зеленский также предупредил, что заявление российского министра иностранных дел может быть увертюрой к дальнейшим ударам по гражданским объектам в Украине, включая ключевые правительственные здания в Киеве.

"Сейчас все должны быть бдительны. Абсолютно все. Удар может быть нанесен по столице, тем более что этот человек, если его можно так назвать, сказал, что они выберут соответствующие цели, а это уже угроза", - заявил он.

Ранее в понедельник украинский лидер заявил, что 15-летние гарантии безопасности Вашингтона стали одним из результатов его встречи с Трампом в Мар-а-Лаго накануне, когда переговоры под руководством США продолжаются с целью прекращения полномасштабной войны России против Украины, которая уже приближается к четырехлетней отметке.

После слов Лаврова Зеленский повторил, что "сегодня, в принципе, президент Трамп и его команда (и) европейцы, я считаю, должны подключиться и работать с людьми, которые только вчера сказали, что они действительно хотят прекратить войну".

Украина и ее союзники обвиняют Москву в том, что она намеренно тянет время в вопросе прекращения огня или мирных соглашений, в то время как Кремль повторяет свои максималистские требования в качестве необходимого условия для продвижения переговоров.

После встречи с Зеленским в воскресенье Трамп сказал, что "мы увидим через несколько недель", преуспеет ли мирный план, не установив при этом крайнего срока и не обозначив временных рамок.