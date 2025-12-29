Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Кремль угрожает Украине после предполагаемой атаки беспилотников на валдайскую резиденцию Путина

ФАЙЛ: Министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии подписания контракта с президентом России Владимиром Путиным на заднем плане в Москве, 22 апреля 2025 г.
ФАЙЛ: Министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии подписания контракта с президентом России Владимиром Путиным на заднем плане в Москве, 22 апреля 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Aleksandar Brezar & Ирина Шелудкова
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

В Кремле заявили, что позиция Москвы на переговорах изменится после предполагаемой атаки на резиденции Путина в Новгородской области в ночь на понедельник. Зеленский отверг это заявление как попытку Кремля сорвать прогресс в переговорах с Вашингтоном.

Вашингтон и Москва сообщили, что президенты США и России в понедельник вновь провели телефонный разговор, который в Белом доме назвали "позитивным".

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Владимир Путин "очень четко" заявил Дональду Трампу, что позиция РФ в переговорах будет пересмотрена "по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок".

"Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира", - добавил Ушаков. По его словам, "американцы должны отнестись к этому с пониманием".

Кремль обвиняет Украину в атаке на госрезиденцию Путина на Валдае.

Ранее в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что позиция Москвы на переговорах изменится после предполагаемой атаки украинских беспилотников на дачу президента Владимира Путина в Новгородской области.

"Такие безрассудные действия не останутся без ответа", - сказал Лавров российским СМИ, обвинив Украину в запуске 91 беспилотника дальнего радиуса действия по государственной резиденции президента, известной также как да на Валдае, в ночь на понедельник.

Лавров не уточнил, присутствовал ли Путин в резиденции во время предполагаемой атаки. Euronews не смог провести независимую проверку этих утверждений.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления Москвы, назвав их "очередной ложью со стороны Российской Федерации".

"Понятно, что вчера у нас была встреча с (президентом США Дональдом) Трампом, и понятно, что для русских, если между нами и Америкой нет скандала, и мы добиваемся прогресса, для них это провал", - заявил Зеленский в беседе с журналистами в понедельник днем.

"Они не хотят прекращать эту войну, они способны прекратить ее только путем давления на них. Ну, я уверен, что они искали причины", - добавил он.

Зеленский также предупредил, что заявление российского министра иностранных дел может быть увертюрой к дальнейшим ударам по гражданским объектам в Украине, включая ключевые правительственные здания в Киеве.

"Сейчас все должны быть бдительны. Абсолютно все. Удар может быть нанесен по столице, тем более что этот человек, если его можно так назвать, сказал, что они выберут соответствующие цели, а это уже угроза", - заявил он.

Ранее в понедельник украинский лидер заявил, что 15-летние гарантии безопасности Вашингтона стали одним из результатов его встречи с Трампом в Мар-а-Лаго накануне, когда переговоры под руководством США продолжаются с целью прекращения полномасштабной войны России против Украины, которая уже приближается к четырехлетней отметке.

После слов Лаврова Зеленский повторил, что "сегодня, в принципе, президент Трамп и его команда (и) европейцы, я считаю, должны подключиться и работать с людьми, которые только вчера сказали, что они действительно хотят прекратить войну".

Related

Украина и ее союзники обвиняют Москву в том, что она намеренно тянет время в вопросе прекращения огня или мирных соглашений, в то время как Кремль повторяет свои максималистские требования в качестве необходимого условия для продвижения переговоров.

После встречи с Зеленским в воскресенье Трамп сказал, что "мы увидим через несколько недель", преуспеет ли мирный план, не установив при этом крайнего срока и не обозначив временных рамок.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Россия продолжает атаковать Украину, несмотря на идущие переговоры

Зеленский заявил, что гарантии безопасности США для Украины рассчитаны на 15 лет

Зеленский: гарантии безопасности между США и Украиной "согласованы на 100%"