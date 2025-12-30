Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

57 лучших новогодних поздравлений для мессенджеров

Новогодние поздравления 2026 для WhatsApp
Новогодние поздравления 2026 для WhatsApp Авторское право  Jesús Maturana - Canva
Авторское право Jesús Maturana - Canva
By Jesús Maturana
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Если вы ищете, как поздравить близких с наступлением нового 2026 года, то мы предлагаем вам список лучших сообщений, которые можно отправить в новогоднюю ночь.

2025 год подходит к концу, и самое время подготовить самые особенные сообщения, чтобы поздравить друзей и близких. В этой статье вы найдете подборку лучших сообщений, которые можно отправить в мессенджерах, сгруппированных по категориям, чтобы вы могли найти идеальное послание для каждого особенного человека в вашей жизни.

Чего следует избегать при отправке новогодних сообщений

  1. Персонализируйте сообщение для получателя.
  2. Избегайте пересылки одного и того же сообщения всем своим контактам.
  3. Запланируйте или подготовьте важные сообщения заранее, чтобы они не потерялись в самый важный момент.
  4. Учитывайте разные часовые пояса, если у вас есть международные контакты.
  5. Отвечайте на полученные приветствия индивидуально.
  6. Сохраняйте особые пожелания в "избранных".

Лучше всего отправлять поздравления 31 декабря утром для деловых контактов, вечером для семьи и близких друзей.

В полночь лучше сосредоточиться на партнерах и близких родственниках, а первого января — ответить остальным. Вот полный список образцов поздравительных сообщений для тех, кому вы адресуете это сообщение.

Эмоциональные сообщения для семьи

Семья заслуживает особых сообщений, которые передают всю нашу любовь и благодарность:

  • Дорогая семья, спасибо вам за еще один год безусловной любви и поддержки. Пусть этот 2026 год сплотит нас и подарит еще больше незабываемых моментов вместе. Люблю вас! ❤️
  • Моя прекрасная семья, вы — мое самое большое благословение. Пусть этот новый год подарит нам больше смеха, объятий и моментов, которыми мы будем дорожить. Счастливого 2026 года! 🎇
  • Спасибо за то, что вы — мое убежище и моя сила. Пусть в новом году мы всегда будем вместе, празднуя жизнь и семейную любовь. ✨
  • Для моей семьи, благодаря которой каждый день имеет смысл. Пусть 2026 год принесет нам больше совместных моментов и поводов для радости. 🎊
  • В этом новом году я больше всего хочу продолжать создавать незабываемые воспоминания вместе с вами, моя любимая семья. С 2026 годом! 🎆
  • Душевная семья, каждый год рядом с вами — это подарок. Пусть 2026 год наполнит нас здоровьем, радостью и тем домашним теплом, которое умеем создавать только мы. 💕

Смешные сообщения для друзей

С друзьями сообщения могут быть более непринужденными и добавлять нотку юмора:

  • Пусть в этом 2026 году у нас будет больше сумасшедших выходных, меньше горьких понедельников и больше эпических моментов! С Новым годом, мои дорогие! 🎉
  • Доступна новая версия года: 2026.0 Вы хотите установить? Я уже нажал "Принять"! 🚀
  • Приготовьтесь к 2026 году, в котором будет больше приключений, меньше драмы и лучше селфи! С Новым годом, мой друг! 📸
  • Внимание! Обнаружен вирус под названием 2026. Побочные эффекты: больше веселья, успеха и хороших времен. 🦠
  • Моя резолюция на 2026 год — оставаться таким же классным, каким я был в 2025 году... И иметь больше поводов праздновать с вами! 🥳
  • Важное обновление: в 2026 году мы будем все такими же нелепыми, но с еще одним годом опыта. С Новым годом, сумасшедший! 😂

Романтические послания для вашего партнера

Идеально подходит для выражения любви и добрых пожеланий вашему особенному человеку:

  • Пусть этот новый год сделает нас ближе, чем когда-либо. Спасибо тебе за то, что ты мой спутник жизни. Я люблю тебя больше с каждым днем ❤️
  • 365 новых дней, чтобы любить тебя больше и строить наши мечты вместе. счастливого 2026 года, любовь моя! 💑
  • С тобой каждый год — это чудесное приключение С 2026 годом, любовь моя! Я не могу дождаться, чтобы прожить больше особенных моментов вместе 💖.
  • Ты — мой лучший подарок и исполнение моих желаний. Пусть этот 2026 год принесет нам еще больше любви, соучастия и волшебных моментов 💫.
  • Моя любовь, каждый год рядом с тобой лучше предыдущего. За то, чтобы 2026 год был полон нашего смеха, общих мечтаний и бесконечной любви. 🥂

Сообщения для групп

Идеально подходит для обмена сообщениями в семейных или дружеских группах:

  • Прекрасная семья! Пусть этот 2026 год принесет нам больше моментов, которые мы можем разделить, и меньше отговорок, чтобы не собираться вместе 👨‍👩‍👦‍👦
  • Дорогая группа! Спасибо вам за еще один год смеха, поддержки и случайных сообщений — пусть 2026 год сделает нас такими же сплоченными! 🤗
  • С 2026 годом лучшую группу в WhatsApp! Пусть мы продолжаем делиться мемами, смехом и хорошими временами 😄.
  • Внимание, группа! Наступил 2026 год и обещает еще больше анекдотов, которыми мы будем делиться в этом чате. С Новым годом всех! 🎊

Вдохновляющие послания для особых моментов.

Идеально, чтобы поделиться с людьми, которым нужно мотивационное послание:

  • Пусть каждый день 2026 года приносит вам новую причину улыбаться и быть благодарным. Лучший год еще впереди! ✨
  • 365 новых возможностей. Пусть этот 2026 год станет годом, когда все ваши мечты сбудутся. 🌟
  • Новый год, новая чистая страница. Пишите свою историю смело и решительно — с 2026 годом! 📖
  • Пусть ваши цели станут достижениями, а мечты — реальностью. Счастливого 2026 года! 🎯
  • 2026 год — это ваш холст. Пишите красками страсти, упорства и веры в себя. Ваш год будет необыкновенным! 🎨
  • Отпустите вчерашние сомнения. 2026 год ждет вас с распростертыми объятиями, чтобы вы засияли всем своим светом. Вперед! 💪

Духовные и религиозные послания

Чтобы поделиться с людьми, которые ценят духовный аспект:

  • Пусть Бог благословит каждый ваш день в этом 2026 году и наполнит вашу жизнь миром и любовью. 🙏
  • Пусть божественная благодать сопровождает вас в каждом шаге, который вы делаете в этом новом году. С 2026 годом! ✝️
  • Обильных благословений вам и вашим близким в этом новом году. 🕊️
  • Пусть свет Господа освещает ваш путь в этом 2026 году и ведет вас к счастью и исполнению желаний. 🕯️
  • Я вверяю ваш год в руки Бога, пусть Он будет вашим проводником и защитой на каждом рассвете. Счастливого 2026 года! 🙌

Короткие и эффективные послания

Идеально подходит для отправки большим группам или случайным знакомым:

  • Счастливого 2026 года! Пусть это будет год, полный благословений 🎊.
  • Новый год, новые приключения — с 2026 годом! 🎉
  • Пусть все ваши желания исполнятся в этом 2026 году! ✨
  • Добро пожаловать в 2026 год! 🎆
  • 2026: Год возможностей — воспользуйтесь ими! 💫
  • С Новым годом! Пусть 2026 год станет вашей лучшей версией 🌟

Официальные сообщения для профессиональных контактов

Официальные сообщения идеально подходят для общения с коллегами, начальством или клиентами. Они сохраняют профессиональный тон и одновременно передают добрые пожелания:

  • Пусть наступающий год принесет вам новые профессиональные и личные успехи. Желаю вам процветающего 2026 года, полного достижений и удовлетворения.
  • От имени всей нашей команды мы желаем вам отличного завершения года и 2026 года, полного новых возможностей и успехов. С Новым годом!
  • Благодарю вас за доверие в течение этого 2025 года. Я желаю вам процветания в Новом году, полном успешных проектов и реализованных целей.
  • Пусть этот новый цикл принесет новую энергию для достижения всех наших профессиональных целей. Счастливого 2026 года!
  • Давайте отпразднуем наши достижения и подготовимся к новым вызовам. Желаю вам успешного 2026 года.
  • Для меня было честью работать с вами в 2025 году. Я надеюсь, что 2026 год укрепит наши профессиональные отношения и принесет нам обогащающие проекты.

Послания для коллег

Прекрасно подходит для создания более тесной и доверительной рабочей атмосферы:

  • Спасибо, что делаете работу более приятной. Пусть в 2026 году будет меньше бесконечных совещаний и больше пятниц. С новым годом! ☕
  • Мы вместе пережили еще один год невыполнимых сроков. 2026-й станет годом нашей славы! 💼
  • Поздравляем с 2026 годом самую лучшую команду на свете. Пусть этот год принесет захватывающие проекты и много совместного кофе. ☕
  • Выпьем за еще один год вместе! Пусть 2026 год принесет нам профессиональные успехи и больше времени на обед. 🍽️

Сообщения для соседей и знакомых

Добрые пожелания для поддержания добрососедских отношений:

  • С 2026 годом, сосед! Пусть этот год принесет гармонию и хорошие времена для всей общины. 🏘️
  • Пусть в новом году мы всегда будем в наилучшем расположении духа. Счастливого 2026 года и многих благ! 😊
  • С Новым годом! Спасибо вам за то, что делаете наш район особенным. Пусть 2026 год будет прекрасным. 🌺

Послания для учителей и наставников

Выражение благодарности тем, кто направляет нас:

  • Спасибо за вашу преданность и наставления в этом 2025 году. Пусть 2026 год принесет вам много профессионального и личного удовлетворения — с Новым годом! 📚
  • Ваше руководство сыграло важную роль в моем развитии. Желаю вам, чтобы 2026 год был наполнен успехом и приятными моментами. С новым годом! 🎓
  • Учитель, пусть Новый год принесет вам здоровье и удовлетворение от того, что семена, которые вы сеете каждый день, расцветают. Счастливого 2026 года! 🌱

Послания для врачей и медицинских работников

Особое признание тем, кто заботится о нашем здоровье:

  • Спасибо вам за ваше призвание и преданность своему делу. Пусть 2026 год принесет вам мир, заслуженный отдых и много здоровья. с новым годом! 🩺
  • Ваш труд бесценен. Желаю вам, чтобы 2026 год был полон удовлетворения и радостных моментов. С Новым годом! 💙
  • Пусть этот Новый год отметит вашу преданность делу и подарит вам минуты покоя и счастья. Счастливого 2026 года! 🏥

Элементы для дополнения ваших сообщений

Новогодние анимированные GIF-файлы








Команда Euronews поздравляет вас с Новым 2026 годом!

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

67 лучших рождественских поздравлений 2025 для Whatsapp

33 лучших новогодних поздравления для 2025 года в WhatsApp по категориям

Когда традиции вредят: почему Новый год становится кошмаром для многих