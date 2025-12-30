Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Китайские учения с боевой стрельбой возле Тайваня

Тайваньский истребитель готовится к посадке на авиабазе Хсинчу на Тайване, 29 декабря 2025 года.
Тайваньский истребитель готовится к посадке на авиабазе Хсинчу на Тайване, 29 декабря 2025 года.
Авторское право Wu Taijing/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
Цель манёвров — отработать блокаду тайваньских портов

Более 20 кораблей и 130 самолётов Китая проводят масштабные учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Манёвры называются «Миссия справделивости-2025».

Китайские официальные лица отмечают, что столь масштабные учения — ответ на недавнюю продажу Тайваню большой партии американского оружия, это крупнейшая подобная сделка в истории острова . Цель учений, о чём открыто говорят в Пекине — отработать блокаду тайваньских портов, чтобы не допустить подобные поставки.

Пекин рекомендует авиакомпаниям обходить зону учений, которая впервые за последние несколько лет включает и территориальные воды Тайваня — хотя, по тайваньским данным, китайские корабли и самолёты пока границу не нарушали.

В минобороны Тайваня и министерстве иностранных дел Японии выступили с решительным осуждением китайских действий, назвав их провокацией.

