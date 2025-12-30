Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Италия: сто человек застряли на высоте 2800 метров из-за аварии на канатной дороге

Заблокированные кабины канатной дороги свисают с массива Монблан между Францией и Италией, пятница, 9 сентября 2016 года. (AP Photo/Luca Bruno)
Заблокированные кабины канатной дороги свисают с массива Монблан между Францией и Италией, пятница, 9 сентября 2016 года. (AP Photo/Luca Bruno) Авторское право  Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.
By Arnold KOKA
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

На горнолыжном курорте в районе Монте Моро в итальянских Альпах произошла авария на канатной дороге. Есть пострадавшие. Застрявших на высоте туристов пришлось эвакуировать вертолётами.

Около ста человек застряли на высоте 2 800 метров из-за аварии на канатной дороге Макуньяга на северо-западе Италии.

Инцидент произошёл во вторник на горнолыжном курорте в районе перевала Монте Моро (область Пьемонт). Известно о как минимум четырёх пострадавших. Как сообщается, у них незначительные травмы.

По предварительным данным, около 11.25 утра одна из кабин совершала подъём, но ехала при этом слишком быстро. По въезде на станцию она врезалась в ограждение, не сумев вовремя остановиться.

В этот же момент с противоположного конца на станцию прибыла другая кабина, в которой находился только водитель, он получил лёгкие травмы.

Горнолыжные трассы были закрыты, а подъёмник остановлен.

На высоте заблокированными оказались 94 туриста, в том числе дети, а также пятеро рабочих. На место происшествия прибыли горноспасатели, сотрудники экстренных служб, карабинеры и пожарная бригада для оказания помощи людям и их эвакуации. Последняя осуществлялась вертолётами, всех благополучно доставили в безопасное место.

"Сейчас мы проводим оценку. По предварительной информации, вагон не смог должным образом затормозить при въезде на станцию и ударился о станционный барьер", - объяснил Филиппо Бесоцци, администратор компании Macugnaga Trasporti e Servizi, которая управляет канатной дорогой.

"К счастью, - добавил он, - никто серьёзно не пострадал, жизни людей ничто не угрожает. Самая серьёзная травма - у 59-летнего мужчины - рана на руке. Другие получили незначительные ушибы", - уточнил представитель управляющей компании.

Канатная дорога Макуньяга была построена в 1962 году и в 2023 году прошла капитальный ремонт с заменой двигателей и кабин стоимостью два миллиона евро при поддержке региона и муниципалитета.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

В Парижском регионе начинает работу первая городская канатная дорога

Четверо погибших в результате обрыва троса канатной дороги близ Неаполя

Этна извергается: лыжники любуются зрелищем на склонах