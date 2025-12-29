Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Россия продолжает атаковать Украину, несмотря на идущие переговоры

Мужчина держит своего ребенка у Мемориальной стены павших защитников Украины в российско-украинской войне и показывает фотографии своих погибших сослуживцев в Киеве, 25 декабря 2025 года.
Мужчина держит своего ребенка у Мемориальной стены павших защитников Украины в российско-украинской войне и показывает фотографии своих погибших сослуживцев в Киеве, 25 декабря 2025 года.
Авторское право AP Photo/Efrem Lukatsky
By Emma De Ruiter
Опубликовано
Российские ВС продолжают наносить удары по Украине беспилотниками и авиабомбами. Несмотря на то, что Зеленский и Трамп говорят о прогрессе в переговорах, многие украинцы смотрят на них скептически.

Россия запустила десятки беспилотников по территории Украины, в то время как украинский президент Владимир Зеленский обсуждал со своим американским коллегой Дональдом Трампом расширенные гарантии безопасности для своей страны.

По данным Воздушных сил ВСУ, из 25 запущенных беспилотников 21 был обезврежен.

Один человек погиб в городе Орехов Запорожской области в результате удара, нанесённого управляемой авиабомбой, сообщают власти.

Тем временем министр иностранных дел России заявил, что ночью ВСУ атаковали резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Украина направила на неё 91 беспилотник, добавил Сергей Лавров. Все они, по его словам, были сбиты.

Глава ведомства сказал также, что Россия не будет выходить из переговоров, но "пересмотрит свою позицию".

Зеленский, в свою очередь, назвал заявление об атаке на резиденцию Путина "ложью", нацеленную на то, чтобы помешать переговорному процессу.

"Сейчас россияне придумали очевидно фейковую историю о якобы каком-то ударе по какой-то резиденции российского диктатора, чтобы у них было оправдание для продолжения ударов по Украине, в частности для ударов по Киеву, а также для отказа идти на необходимые шаги для завершения войны. Типичная лживая тактика россиян. Которые тем более уже били по Киеву, в частности, по зданию Кабинета Министров Украины", - написал украинский президент в своём канале в Telegram.

Скептицизм украинцев

По окончании встречи во Флориде Зеленский заявил, что гарантии безопасности Украины со стороны США "согласованы на 100%". Европейские лидеры - также приветствовали "достигнутый прогресс". Но многие украинцы скептически высказываются о долгосрочном эффекте этих договорённостей.

"Трамп говорил много чего - например, что Россия желает нам добра и что она поможет восстановить Украину. Что это значит вообще? Они же разрушают Украину. А он теперь говорит такие вещи, которые не имеют никакого смысла", - недоумевает 26-летняя жительница Киева по имени Александра.

"У меня нет абсолютно никаких надежд на то, что они сдержат своё слово или будут соблюдать эти гарантии", - сказал Лев Смородинов, 30-летний житель столицы. "Это просто страна, у которой нет глобального видения, выходящего за рамки своих собственных интересов", - добавляет он.

Related

Татьяна Степанюк, работающая в Киеве, в отличие от нашего предыдущего собеседника, выразила некоторую надежду на то, что прогресс будет достигнут. Но она озвучила сомнения в том, что Россия искренне стремится к урегулированию конфликта.

"Мы надеемся, что разум победит и будет разработан мирный план, который в первую очередь устроит украинцев. В конце концов, мы - жертва, на нас напали", - сказала она.

"Все эти жертвы - они не напрасны", - считает Александр, ветеран войны, потерявший ногу в бою за Бахмут в 2022 году. "Нам нужно доказать,что мы существуем, что мы есть, что у нас есть право на существование, на нашу территорию, на нашу культуру, на наш язык", - уверен он.

Дополнительные источники • AP, EBU

Кремль угрожает Украине после предполагаемой атаки беспилотников на валдайскую резиденцию Путина

Зеленский заявил, что гарантии безопасности США для Украины рассчитаны на 15 лет

Россия и Украина договорились о локальном перемирии на Запорожской АЭС