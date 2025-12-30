Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Ограбление банка Sparkasse в Германии: воры просверлили дыру в стене во время праздников

Полицейские стоят перед отделением сберегательного банка в районе Буер в Гельзенкирхене, 30 декабря 2025 года.
Полицейские стоят перед отделением сберегательного банка в районе Буер в Гельзенкирхене, 30 декабря 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Ирина Шелудкова & Euronews
Опубликовано
Опубликовано


По мнению следователей, сумма кражи составила от 10 до 90 миллионов евро.

Воры похитили имущество на десятки миллионов евро из депозитных ячеек в хранилище банка Sparkasse в городе Гельзенкирхене, расположенном в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии.

По предварительным данным, грабители взломали хранилище во время праздничного затишья, просверлив дыру в стене.

По данным полиции и банка Sparkasse, в результате кражи в пострадали около 2700 клиентов банка.

Томас Новачик, представитель полиции, сказал, что, по мнению следователей, сумма кражи составила от 10 до 90 миллионов евро.

Немецкое информационное агентство dpa сообщило, что эта кража может быть одним из крупнейших ограблений в Германии.

Банк оставался закрытым во вторник, когда около 200 человек пришли с требованием попасть внутрь, сообщает dpa.

Полицейские стоят перед отделением сберегательного банка в районе Буер в Гельзенкирхене, 30 декабря 2025 года.
Полицейские стоят перед отделением сберегательного банка в районе Буер города Гельзенкирхен, 30 декабря 2025 года. AP Photo

Пожарная сигнализация сработала в отделение банка незадолго до 4 часов утра в понедельник.

Прибывшие на место пожарные и полицейские обнаружили дыру в стене и разграбленное хранилище. Полиция полагает, что для пробивания стены в подвале хранилища использовалось профессиональное оборудование.

Свидетели рассказали следователям, что в выходные видели нескольких мужчин с большими сумками на близлежащей парковке.

По словам полицейских, на видеозаписи, сделанной в гараже, видно, как люди в масках садятся в угнанный автомобиль рано утром в понедельник.

Гельзенкирхен находится примерно в 192 километрах к северо-западу от Франкфурта, который является финансовым центром Германии и Европы, а также домом для Европейского центрального банка.

Дополнительные источники • AP

Поделиться Комментарии

