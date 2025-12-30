Минобороны РФ: ракетный комплекс "Орешник" был развернут в Беларуси

Россия перебросила в Беларусь баллистический ракетный комплекс средней дальности "Орешник", сообщило во вторник Министерство обороны РФ. На видео, опубликованном ведомством, видно, как боевые машины с ракетным комплексом проезжают через лес.

Ранее, 18 декабря, о том, что "Орешник" прибыл в страну, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он также добавил, что всего там будет размещено до 10 таких ракетных комплексов.

За день до этого, 17 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что "Орешник" заступит на боевое дежурство до конца года.

Тем не менее эти заявления противоречат словам начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова, который заявил, что Москва уже оснастила ракетами одну бригаду ранее в 2025 году.

Развертывание "Орешника" происходит в тот момент, когда переговоры по мирному урегулированию в Украине под руководством США достигли критически важной фазы.

В воскресенье, 28 декабря, президент США Дональд Трамп принял в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде президента Украины Владимира Зеленского. На пресс-конференции стороны заявили, что Киев и Москва "как никогда близки" к заключению мирного соглашения.

Однако между Россией и Украиной сохраняются глубокие разногласия по ключевым вопросам — в частности несогласие по поводу территорий в Донбассе и судьбы оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции.

Что такое "Орешник"?

"Орешник" — это баллистическая ракета средней дальности, которую Министерство обороны США идентифицирует как вариант РС-26 "Рубеж".

Пентагон описывает ее как "экспериментальную" и основанную на российской программе межконтинентальных баллистических ракет РС-26, которая, как сообщается, была законсервирована в 2018 году.

Западные эксперты считают, что "Орешник" создан на основе РС-26 путем удаления разгонной ступени, что уменьшает его дальность. Сама РС-26 представляет собой укороченную версию межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс" с одной ступенью меньшего размера.

Ракета имеет длину от 15 до 18,5 метров при диаметре около 1,9 метра и установлена на мобильном транспортере и пусковой установке для быстрого развертывания и маскировки.

Скриншот из видео, предоставленного пресс-службой Минобороны России в понедельник, 29 декабря 2025 г. AP/Russian Defense Ministry Press Service

Министерство обороны Беларуси заявило во вторник, 30 декабря, что "Орешник" имеет дальность действия до 5 тысяч километров, что позволяет поразить большую часть Европы. Российские государственные СМИ утверждают, что ракета может достичь авиабазы в Польше за 11 минут, а штаб-квартиры НАТО в Брюсселе — за 17 минут. Эти заявления не могут быть подтверждены независимыми экспертами.

Ракеты средней дальности имеют радиус действия от 500 до 5500 километров. Подобное оружие было запрещено Договором о ядерных силах средней дальности (INF), от которого Вашингтон и Москва отказались в 2019 году.

Владимир Путин заявил, что боеголовки "Орешника" "невозможно перехватить" и что несколько боеголовок, использованных в обычном ударе, могут быть "столь же разрушительными, как и ядерный удар".

Западные эксперты скептически отнеслись к этим заявлениям, заявив, что это, скорее всего, переработанные старые технологии, выдаваемые за новейшее "супероружие".

Боевое применение

Впервые Россия применила "Орешник" 21 ноября 2024 года, поразив объект завода "Пивденмаш" в Днепре на востоке Украины. Ракета была запущена с полигона Капустин Яр в Астраханской области, примерно в 800 километрах от цели.

Высокопоставленные украинские чиновники заявили, что ракета несла "фиктивные" боеголовки без взрывчатки.

Американские эксперты охарактеризовали этот метод как "дорогой способ доставить не так уж много разрушений". При этом боеголовки "Орешника", даже инертные, могут нанести значительный ущерб за счет кинетической энергии, создаваемой гиперзвуковой скоростью.

Спутниковые снимки показали минимальный ущерб крышам зданий "Пивденмаша" и близлежащего частного сектора. Эксперты отметили, что точность, продемонстрированная при ударе по Днепру, достаточна для доставки ядерного боезаряда, но не для обычного.

Путин назвал этот удар "успешным испытанием" и предупреждением для США и Великобритании, которые рассматривают возможность предоставления Украине оружия дальнего радиуса действия, способного наносить удары вглубь России. Москва заранее предупредила Вашингтон о нанесении удара.

31 октября украинская военная разведка, служба безопасности и вооруженные силы заявили, что уничтожили одну систему "Орешник" на полигоне Капустин Яр, а две остались в рабочем состоянии.

Российские войска выстроились на базе в Беларуси, где был развернут ракетный комплекс AP Photo

Подписывая с Александром Лукашенко пакт о безопасности в декабре 2024 года, Владимир Путин заявил, что Россия будет контролировать "Орешники", но позволит Минску выбирать цели. Он отметил, что если ракеты будут использоваться против целей, расположенных ближе к Беларуси, то они смогут нести значительно более тяжелую боевую нагрузку.

В 2024 году Кремль опубликовал пересмотренную ядерную доктрину, в которой говорится, что нападение любой страны на Россию с применением обычных вооружений при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение. Согласно доктрине, Беларусь также попадает под российский ядерный зонтик.

Ранее Россия уже размещала тактическое ядерное оружие в Беларуси, территорию которой она использовала для полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Лукашенко заявил, что на белорусской территории находится несколько десятков единиц российского тактического ядерного оружия.

Правительство Лукашенко неоднократно подвергалось санкциям со стороны Запада за нарушения прав человека и за то, что позволило Москве использовать свою территорию для полномасштабного вторжения в Украину.