«Серьёзные проблемы» в тоннеле под Ла-Маншем

Пассажиры стоят в очереди и ждут возле отправления рейсов Eurostar на международном вокзале Сент-Панкрас в Лондоне, 7 марта 2025 года.
Пассажиры стоят в очереди и ждут возле отправления рейсов Eurostar на международном вокзале Сент-Панкрас в Лондоне, 7 марта 2025 года.
Eurostar предупреждает пассажиров о проблемах с расписанием поездов

Компания Eurostar, организующая движение скоростных поездов между континентальной Европой и Великобританией, рекомендует пассажирам отложить или перенести запланированные поездки.

Во вторник были отменены практически все поезда, следующие под Ла-Маншем — из-за проблем с контактной сетью. Ранее сообщалось, что из-за этого внутри остановился Le Shuttle — грузовой поезд, перевозящий между Великобританией и континентом автомобили.

В компании Getlink, обсуживающей тоннель, заявили, что ожидают постепенного возобновления движения после 15:00 вторника, и отметили, что заблокированных под проливом поездов нет.

В зимние праздники сеть «Евростар», связывающая многие европейские столицы и курорты — одна из самых загруженных в Европе. В 2024-м компания перевезла 19,5 млн пассажиров.

