Трамп: ХАМАС должен быстро разоружиться, иначе пожалеет

Президент США Дональд Трамп говорит, слушая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго, 29 декабря 2025 года.
Президент США Дональд Трамп говорит, слушая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго, 29 декабря 2025 года.
By Gavin Blackburn
Дональд Трамп призвал группировку ХАМАС разоружиться в короткий срок.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что у ХАМАС - "очень короткий период" времени для полного разоружения, предупредив, что без этого группировку, признанную террористической в США и ЕС, ждет "адская расплата". "Мы этого не хотим, - уточнил он. - Но они должны сложить оружие в течение довольно короткого периода времени".

Свое заявление Трамп сделал на пресс-конференции во Флориде после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, напомнив, что разоружение ХАМАС - одно из краеугольных требований его мирного плана, на который группировка вместе с Израилем согласились.

Главной темой встречи Трампа и Нетаньяху стала реализации второго этапа этого документа. Первый, на котором были возвращены заложники, выпущены из тюрем 2000 палестинцев, а израильские войска отведены к обоюдно согласованной линии - позади. Вторая фаза предполагает, в числе прочего, полный вывод израильских войск, разоружение ХАМАС и демилитаризацию Газы с созданием в анклаве переходных органов управления.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Мар-а-Лаго, 29 декабря 2025 года
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Мар-а-Лаго, 29 декабря 2025 года

ХАМАС сложить оружие отказывается, обвиняя Израиль в нарушении условий перемирия. Израиль заявил, что без разоружения группировки не перейдет к следующей фазе мирного плана. Накануне телеканал CNN сообщал со ссылкой на свои источники, что Нетаняьху собирался уговорить Трампа на проведение еще одной операции в анклаве "для демонстрации силы".

В понедельник ХАМАС подтвердил гибель лидера организации в секторе Газа Мухаммеда Синвара и пресс-секретаря военного крыла Абу Убайды. Израильская сторона сообщала о гибели первого в мае, а второго - в августе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает на пресс-конференции в Мар-а-Лаго, 29 декабря 2025 года.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает на пресс-конференции в Мар-а-Лаго, 29 декабря 2025 г.

На переговорах во Флориде Трамп выразил обеспокоенность ситуацией на Западном берегу и попросили Нетаньяху избегать провокационных шагов и "успокоить ситуацию", сообщает издание Axios со ссылкой на источники, близкие к Трампу. По словам собеседников Axios, в Белом доме опасаются, что эскалация насилия на Западном берегу способна подорвать усилия по реализации соглашения по Газе и расширению Авраамовых соглашений.

Палестинские дети несут пластиковые канистры с водой, Газа, 28 декабря 2025 г.
Палестинские дети несут пластиковые канистры с водой, Газа, 28 декабря 2025 г.

Издание отмечает, что израильские власти в последнее время резко расширили поселенческую деятельность на Западном берегу, насильно перемещали палестинские общины и приняли ряд других мер, которые направлены на фактическую аннексию территории.

В ходе встречи с Нетаньяху Трамп также предупредил, что может нанести еще один крупный удар по Ирану, если тот возобновит свою программу разработки баллистических ракет и ядерного оружия.

Дополнительные источники • AP

Поделиться Комментарии

