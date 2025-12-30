Иран: к протестному движению примкнули студенты

На третий день общенациональных манифестаций в Иране протестному движению дали новый импульс студенты крупнейших университетов.

От экономических требований протестующие перешли к радикальным политическим.

Несмотря на активное вмешательство сил безопасности и сотрудников в штатском, демонстранты продолжили шествие по улицам, скандируя антиправительственные лозунги. СМИ передают, что присутствующие выкрикивали "Смерть диктатору!" - по всей видимости, намекая на верховного лидера Аятоллу Али Хаменеи. Были слышны лозунги

Сообщается, что в университете имени Шахида Бехешти и в Технологическом университете имени Шарифа произошли столкновения между учащимися и силовиками.

Власти, тем временем, заявили, что готовы к диалогу. Президент Ирана назвал требования протестующих "легитимными", призвал правительство прислушаться к ним. Масуд Пезешкиан написал в своих соцсетях, что поручил министру внутренних дел провести переговоры с представителями протестующих "с тем, чтобы правительство могло сделать всё возможное для решения проблем, действуя со всей ответсвенностью".

Он также принял отставку главы центрального банка Ирана Мохаммадрезы Фарзина и назначил на эту должность бывшего министра экономики и финансов Абдолнассера Хеммати.

Акции протеста, вызванные тяжёлой экономической ситуацией в стране, начались в воскресенье на главном городском базаре Тегерана. Первыми на улицы вышли владельцы магазинов, возмущённые рекордным падением риала, высокой инфляцией и скачками цен. Волнения быстро охватили крупные иранские города и стали самыми масштабными с 2022 года.