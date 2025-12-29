Видео. Китайская команда управляет тысячами дронов с одного компьютера

Китайская команда инженеров продемонстрировала передовые возможности роевого управления дронами во время масштабного светового шоу в Чунцине, где тысячи дронов запускались и управлялись с помощью единой компьютерной системы.

Дронами управляла компания Damoda. Они выполняли заранее запрограммированные маневры, создавая согласованные воздушные фигуры в непосредственной близости от места запуска.

Еженедельное шоу, ранее установившее рекорд Гиннесса по масштабам, носит развлекательный характер, однако эксперты отмечают, что по мере развития искусственного интеллекта и автоматизации подобные роевые технологии могут найти применение и за пределами световых шоу.