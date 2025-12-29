Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Шаманы держат фото президента США Дональда Трампа и президента Венесуэлы Николаса Мадуро на ежегодном ритуале, предсказывая политические и социальные события нового года.
No Comment

Видео. Перуанские шаманы дают прогнозы о мировых конфликтах и лидерах на 2026 год

Последние обновления:

Во время ежегодного ритуала в Лиме перуанские шаманы предсказали продолжение мировых конфликтов в 2026 году и политические перемены в Венесуэле, призвав к миру и стабильности во всем мире.

Перуанские шаманы собрались на холме Сан-Кристобаль в Лиме в последние дни 2025 года, чтобы провести ежегодный ритуал и поделиться прогнозами на следующий год.

Во время церемонии духовные лидеры заявили, что международные конфликты, включая войну между Украиной и Россией, скорее всего, продолжатся в 2026 году.

Некоторые шаманы также предсказали политические изменения в Венесуэле, выразив надежду, что президент Николас Мадуро уйдет в отставку в следующем году.

Ритуал включал традиционную музыку, танцы и подношения с использованием цветов, листьев коки и благовоний, призванные содействовать миру и более взвешенным решениям мировых лидеров. Шаманы также предупредили о возможных природных катастрофах, таких как землетрясения и экстремальная погода.

Организаторы отметили, что хотя такие предсказания ежегодно привлекают внимание публики, похожие прогнозы в прошлом не всегда оказывались точными.

