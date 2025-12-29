Видео. Перуанские шаманы дают прогнозы о мировых конфликтах и лидерах на 2026 год

Перуанские шаманы собрались на холме Сан-Кристобаль в Лиме в последние дни 2025 года, чтобы провести ежегодный ритуал и поделиться прогнозами на следующий год.

Во время церемонии духовные лидеры заявили, что международные конфликты, включая войну между Украиной и Россией, скорее всего, продолжатся в 2026 году.

Некоторые шаманы также предсказали политические изменения в Венесуэле, выразив надежду, что президент Николас Мадуро уйдет в отставку в следующем году.

Ритуал включал традиционную музыку, танцы и подношения с использованием цветов, листьев коки и благовоний, призванные содействовать миру и более взвешенным решениям мировых лидеров. Шаманы также предупредили о возможных природных катастрофах, таких как землетрясения и экстремальная погода.

Организаторы отметили, что хотя такие предсказания ежегодно привлекают внимание публики, похожие прогнозы в прошлом не всегда оказывались точными.