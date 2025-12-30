Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Новые сирийские банкноты: без двух нулей и обоих Асадов

Временный президент Сирии Ахмед аль-Шара и министры.
Временный президент Сирии Ахмед аль-Шара и министры. Авторское право  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Власти Сирии деноминировали и деполитизировали новую серию банкнот

Власти Сирии на торжественной церемонии представили обновлённые банкноты: денежный знаки новой серии лишились портретов обоих Асадов — отца Хафеза и сына Башара — равно как и двух нулей: Центробанк решил провести деноминацию. Так что теперь самая мелкая купюра — на которой был Хафез Асад — будет 10 лир, а не тысяча.

Новые деньги поступят в обращение в новом году, и в Центробанке рассчитывают в целом завершить замену банкнот за 90 дней.

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа, лично представлявший согражданам новые купюры, назвал их появление «концом эпохи, о которой никто не буде сожалеть».

Он особо подчеркнул, что деноминация совершенно не означает того, что экономическая ситуация в стране налаживается, хоть банкноты без лишних нулей и должны, по идее, облегчить ежедневные расчёты.

Советники президента пояснили, что денежная реформа преследует пять целей: обеспечение денежной стабильности, создание прозрачного валютного рынка, сильного банковского сектора, безопасной цифровой платежной инфраструктуры и устойчивой международной финансовой интеграции.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

В Сирии отмечают годовщину падения Башара Асада

Видеоигры в Москва-сити: как Башар Асад провёл год в изгнании

Активист призывает Германию сохранить убежище для сирийцев, опасаясь преследований