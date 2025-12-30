Новые сирийские банкноты: без двух нулей и обоих Асадов

Власти Сирии на торжественной церемонии представили обновлённые банкноты: денежный знаки новой серии лишились портретов обоих Асадов — отца Хафеза и сына Башара — равно как и двух нулей: Центробанк решил провести деноминацию. Так что теперь самая мелкая купюра — на которой был Хафез Асад — будет 10 лир, а не тысяча.

Новые деньги поступят в обращение в новом году, и в Центробанке рассчитывают в целом завершить замену банкнот за 90 дней.

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа, лично представлявший согражданам новые купюры, назвал их появление «концом эпохи, о которой никто не буде сожалеть».

Он особо подчеркнул, что деноминация совершенно не означает того, что экономическая ситуация в стране налаживается, хоть банкноты без лишних нулей и должны, по идее, облегчить ежедневные расчёты.

Советники президента пояснили, что денежная реформа преследует пять целей: обеспечение денежной стабильности, создание прозрачного валютного рынка, сильного банковского сектора, безопасной цифровой платежной инфраструктуры и устойчивой международной финансовой интеграции.