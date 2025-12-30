В Иране рекордный обвал риала и протесты населения, опасающегося скачка цен

Иранцы вышли на улицы. Самые массовые за три последних года акции протеста прошли в понедельник на фоне резкого падения риала до исторического минимума и отставки главы Центрального банка Ирана Мохаммеда Резы Фарзина.

СМИ сообщают, что эпицентром протестов стали районы, примыкающие к Гранд-базару в Тегеране, там местные торговцы массово закрыли магазины. Их поддержали и в других крупных городах страны, включая Исфахан, Шираз и Мешхед.

Официальный курс или "халават"?

В понедельник риал упал до нового рекордного минимума – около 1,4 млн за 1 доллар, согласно данным веб-сайтов, отслеживающих курсы на открытом рынке. При этом речь именно о курсе, на который ориентируются обычные граждане, а не о курсе Центробанка; рыночный курс в Иране обычно сильно выше государственного.

В комментарии русскоязычной редакции Euronews иранист Никита Смагин так объясняет разницу между курсами: "Есть государственный курс и есть рыночный – его ещё называют курсом чёрного рынка, но это не совсем так. Его создаёт рынок "саррафи", или обменников валюты, и именно он считается "реальным".

Государственный курс используется для официальных операций, для переводов между странами. "_Например, если из России перевод делается в Иран, то он пересчитывается по официальному курсу, ровно поэтому этими переводами невыгодно пользоватьс_я", – подчеркнул эксперт.

По словам Никиты Смагина, в Иране найдены способы более "адекватных" переводов, например, хавалат – перевод через доверенное лицо с меньшей комиссией. "Разница между официальным и рыночным курсами в последний год составляла примерно 20% в этом году, – уточняет наш собеседник. – Представляете, вы отправляете 100 долларов, а человек получает 80. Порой разница бывает и больше".

Как отмечает эксперт, изначально альтернативный курс вводился в Иране, чтобы обуздать инфляцию, "поддержать производителя, который импортирует наиболее важные товары из-за рубежа".

"Идея была в том, чтобы он пользовался льготным долларом, ввозил по более низким ценам и не разгонял инфляцию", – говорит Никита Смагин, добавляя, что для этих задач система используется сегодня намного меньше, "так как сосуществование курсов привело к большим злоупотреблениям, коррупции".

Рост зарплат не поспевает за инфляцией

Иранцы признаются, что опасаются, что финансовый кризис может разрастись. Резкое обесценивание валюты усиливает инфляционное давление на домохозяйства и ведёт к росту цен на продукты питания и товары повседневного спроса. По данным государственного статистического центра, уровень инфляции в декабре вырос до 42,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024. Цены на продукты питания в последний месяц года выросли на 72%, а на лекарства и товары медицинского назначения – на 50% в сравнении с ситуацией 12-месячной давности.

Еще большее беспокойство в стране вызвали сообщения иранских СМИ о планах властей повысить налоги в новом году, который начинается в Иране 21 марта. Впервые с 2019 года в стране подняли цены на бензин. В проекте бюджета на следующий год заложена индексация зарплат и пенсий на 20%, что значительно ниже уровня инфляции.

В интернете появились видеозаписи, на которых видно массовое присутствие правоохранительных органов и спецназа на улицах иранских городов в связи с протестами. Сообщается о столкновениях, разгоне людей с применением силы и слезоточивого газа.

В соцсетях тем временем звучат призывы продолжить акции протеста во вторник. Власти исламской республики уже заявили о скоординированном внешнем "психологическом и экономическом давлении".

По оценке наблюдателей, протесты в понедельник стали самыми масштабными с 2022 года, когда смерть студентки в полицейском участке спровоцировала общенациональные демонстрации.

Иран находится под санкциями свыше 40 лет, страна не может продавать нефть, ее внешние вклады заморожены. Июньские авиаудары Израиля по иранским ядерным объектам, осуществленные при содействии США, положили конец многомесячным переговорам между Тегераном и Вашингтоном о перспективах снятия ограничений в обмен на ограничение ядерной программы.