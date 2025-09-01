Видео. Гигантская бамбуковая змея "проползла" по японской деревне

Почти 83-метрового змея из бамбука и соломы, весом около двух тонн, пронесли около 500 человек по пяткилометровому маршруту в деревне Секикава, префектура Ниигата. Процессия длилась почти три часа.

Церемония проводится вот уже более тридцати лет в память о наводнениях 28 августа 1967 года. Тогда в результате стихии погибли десятки жителей деревни.

Дети говорили, что змея их пугает, а участники шествия отмечали ее тяжелый вес. В этом году змея была воссоздана впервые за последние восемь лет, что привлекло в деревню множество зрителей.