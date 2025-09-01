Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Гигантская змея из соломы и бамбука на фестивале в Ниигате. Япония
No Comment

Видео. Гигантская бамбуковая змея "проползла" по японской деревне

Последние обновления:

В воскресенье по японской деревне Секикава пронесли гигантскую змею из соломы и бамбука.

Почти 83-метрового змея из бамбука и соломы, весом около двух тонн, пронесли около 500 человек по пяткилометровому маршруту в деревне Секикава, префектура Ниигата. Процессия длилась почти три часа.

Церемония проводится вот уже более тридцати лет в память о наводнениях 28 августа 1967 года. Тогда в результате стихии погибли десятки жителей деревни.

Дети говорили, что змея их пугает, а участники шествия отмечали ее тяжелый вес. В этом году змея была воссоздана впервые за последние восемь лет, что привлекло в деревню множество зрителей.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о musica Посмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА