Осада Лиона: французское сельское хозяйство на грани краха?

Жители Лиона надеялись, что никогда больше этого не увидят: трасса M7 (бывшая автомагистраль A7) стала базовым лагерем разгневанных фермеров. С понедельника 5 января, к югу от Лиона - в районе коммуны Уллин-Пьер-Бенит - до пятидесяти тракторов заняли все полосы дороги. Фермеры установили палатки, обещая остаться здесь на определённое время, дым от мангалов заструился в зимнее небо.

Блокада организована одним из фермерских профсоюзов - Coordination Rurale. Её цель - парализовать одну из самых оживленных магистралей города, превращая каждую поездку в логистическую проблему для водителей. Профсоюз объявил, что их забастовка - "бессрочная".

По словам Сержа Женевэя, главы Coordination Rurale в регионе Овернь-Рона-Альпы, с которым Euronews удалось связаться,"в среднем пятьдесят фермеров по очереди работают на этом участке", выдерживая пронизывающий холод начала января.

В это время другие члены профсоюза нацелись на Париж. Несколько колонн тракторов направляются в столицу, планируя быть там в четверг. И это - несмотря на запрет властей на передвижение тракторных колонн. Фермеры намерены собраться в Париже_, "даже если половина из них окажется в полиции_", заявил Бертран Венто, вновь избранный руководитель этого профсоюза.

На своей странице в Facebook Coordination Rurale разместила видео, на котором запечатлен отъезд нескольких тракторов из южного департамента Дром.

Что касается Лиона, префектура сообщила Euronews, что на данный момент не планирует продлевать постановление о запрете на передвижение тракторов и сельскохозяйственной техники, действующее до полуночи 8 января. "Цель - в том, чтобы гарантировать условия движения для всех участников, чтобы обеспечить безопасность на дорогах в то время, пока автоколонны направляются в Париж", говорят участники движения протеста.

Префект Роны Фабьен Буччо встречается в блокирующими автотрассу фермерами, Пьер-Бенит, 7 января 2026 г. Jean-Philippe Liabot, Euronews

В среду префект Роны Фабьен Буччо встретилась с фермерами на месте блокады автотрассы. Она выслушала их требования и_"пообещала передать в Париж_".

Тройной фронт: МЕРКОСУР, санитарная ситуация и налоги

Первый повод для недовольства - дипломатический: договор между ЕС и Меркосур. Фермеры воспринимают подписание этого соглашения как предательство. Они осуждают массовый импорт говядины, обработанной антибиотиками и гормонами для роста, произведенной без жестких экологических ограничений, введенных во Франции.

Серж Женевэй объяснил Euronews, что проблема не ограничится говядиной. Она также затронет_"зерновые и другие продукты, цены на которые будут ниже наших производственных издержек, а главное, они не будут соответствовать тем же требованиям, которым подчиняемся мы (в частности, по ГМО - прим.ред.)_ ".

Фермеры осуждают то, что они считают нечестной конкуренцией, и предупреждают, что потребители могут оказаться под угрозой, если эти продукты, запрещенные уже много лет, вернутся на рынок.

Эти опасения усугубляются чрезвычайной санитарной ситуацией из-за эпидемии заразного узелкового дерматита. Это вирусное заболевание, опустошающее стада крупного рогатого скота по всей стране, нанесло серьёзный удар по моральному духу фермеров. Больше всего от болезни пострадал регион Окситания, этой осенью фермеры бастовали именно там.

Мобилизованные представители сектора требуют не только компенсации, соразмерной их потерям, но и более гибкого управления карантином, считая нынешний протокол выбраковки слишком жестоким для экономического выживания ферм. Один случай заболевания на ферме приводит к уничтожению всего стада.

Фермеры, блокирующие Лион, обещают не расходиться, пока все из требования не будут выполнены. 7 января 2026 г. Jean-Philippe Liabot, Euronews

Что касается компенсации, то правительство предлагает сумму в 4 000 евро на каждое пострадавшее хозяйство. По словам Сержа Женевэя,"4 000 евро на ферму - это всегда хорошо, но эта сумма далеко не соответствует реальным потерям".

Coordination Rurale призывает увеличить помощь в три раза и ввести мораторий на социальные долги, которые тяжким бременем лежат на пострадавших хозяйствах.

Что касается здравоохранения, то в декабре началась кампания по вакцинации животных. По данным Министерства сельского хозяйства,"по состоянию на 5 января 2026 года в десяти юго-западных департаментах было привито 77,3 % поголовья, то есть 558 022 голов крупного рогатого скота".

По данным министерства, с 29 июня 2025 года во Франции было выявлено 116 вспышек узелкового дерматита: в Верхней Савойе (44), Савойе (32), Пиренеях-Ориенталях (22), Юре (7), Эне (3), Арьеже (2), Верхней Гаронне (2), Ауде (1), Дубе (1) и Верхних Пиренеях (1).

В департаменте Рона один случай заболевания был выявлен в сентябре прошлого года в деревне Сен-Лоран-де-Шамуссе, в 50 км к западу от Лиона. Был начат мониторинг других ферм.

И, наконец, финансовый аспект кризиса не менее важен. С учетом новых налогов на удобрения, которые вступают в силу 1 января 2026 года, и постепенной отмены налоговых льгот на дизельное топливо для внедорожников, операционные расходы резко возрастут. В регионе Рона, где каждый третий фермер живет менее чем на 1000 евро в месяц, повышение всего на несколько сантимов воспринимается как переломный момент.

Что можно сделать, чтобы выйти из тупика?

Приглашённая в среду премьер-министром Себастьяном Лекорню делегация Coordination rurale во главе с президентом Бертраном Венто хлопнула дверью, заявив, что_"встреча с премьер-министром, хотя и была необходима для сохранения диалога, вновь не принесла удовлетворительных результатов"._ Как отмечает Серж Женевэй, "решения известны, но реальные действия отсутствуют".

Столкнувшись с параличом, префектура Роны в Лионе и правительство пытаются потушить пожар, но эти меры с трудом убеждают наиболее радикально настроенных аграриев.

Вот меры, которые в настоящее время находятся на рассмотрении:

МЕРКОСУР Париж объявил об ужесточении контроля за импортом продуктов питания, чтобы убедиться, что продукция, поступающая во Францию, строго соответствует европейским стандартам (например, не содержит запрещённых веществ).

В число пяти запрещенных веществ входят фунгициды манкозеб, тиофанат-метил, карбендазим и беномил, используемые для обработки самых разных культур: от авокадо и манго до пшеницы и сои. Пятое вещество, глюфосинат, - гербицид, широко используемый для картофеля. Все они запрещены в ЕС из-за риска для здоровья.

Французские предложения ещё должны получить зеленый свет от Еврокомиссии, которая рассмотрит их 20 января, говорится в пресс-релизе Министерства сельского хозяйства.

Узелковый дерматит

В связи с этим правительство запланировало массовое применение вакцин для иммунизации скота и сдерживания распространения болезни.

Министерство сельского хозяйства также сообщило, что намерено отдать предпочтение редким породам скота в рамках кампании по вакцинации, чтобы предотвратить их исчезновение.

О налогообложении и экономической поддержке

Для облегчения налогового бремени фермеров применяется долгосрочный налоговый вычет для животноводческих хозяйств, в частности, он распространяется на базу для отчислений в фонд социального страхования.

Правительство упомянуло о чрезвычайных фондах в несколько десятков миллионов евро на случай медицинских или экономических кризисов и для адаптации правил перемещения животных.

О бюрократических и административных ограничениях

Правительство хочет упростить административные стандарты для фермеров и снизить нагрузку, связанную с нормативными актами, которые считаются чрезмерными или излишними. Эта мера уже была объявлена во время последнего кризиса в начале 2024 года.

Регион Овернь-Рона-Альпы и другие местные власти предлагают ускорить работу "Guichets uniques" (единых магазинов) для фермеров, оказавшихся в затруднительном положении, чтобы сократить время выплаты помощи CAP, которая иногда задерживается на несколько месяцев.

Достаточно ли этих предложений для того, чтобы успокоить движение, пока неясно. Ситуация может ухудшиться уже на следующей неделе, поскольку 12 января должно состояться окончательное подписание договора между ЕС и Mercosur после 25 лет переговоров.