ФОТО - Последствия атаки российских дронов в Сумской области Украины
Видео. В результате российского удара по Украине снова пострадали мирные жители, разрушены жилые дома

В ночь на среду в результате российского удара по украинскому городу Ахтырка в Сумской области были ранены не менее 14 человек. В их числе трое детей. Повреждены жилые дома.

В ночь на 20 августа Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", а также 93 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Наиболее сильно пострадал город Ахтырка, где дроны повредили или уничтожили не менее 13 частных домов. Ранения получили по меньшей мере 14 человек. В их числе - дети. Из-под завалов одного из разрушенных зданий была спасена женщина.

Силами ПВО Украины, как сообщается, было сбито/подавлено баллистическая ракета "Искандер-М" и 62 дрона.

