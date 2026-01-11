Кто такой Реза Пехлеви и каковы его взгляды на государственное устройство Ирана?

На этой неделе в Иране резко обострились протесты, не в последнюю очередь благодаря призывам Резы Пехлеви, которые ретранслировались спутниковыми новостными каналами на фарси и зарубежными веб-сайтами за рубежом.

Сын последнего шаха Ирана живет в изгнании в Соединенных Штатах уже почти 50 лет. Его отца ненавидели столь сильно, что в 1979 году миллионы людей вышли протестовать, вынудив его отказаться от власти.

Кто же такой 65-летний Реза Пехлеви, как он прошел путь от кронпринца в изгнании до ведущего оппозиционера?

Ранние годы

Реза Пехлеви родился в 1960 году. Это стало событием государственной важности: по сообщениям, километровые очереди выстроились на улицах между больницей и королевским дворцом, чтобы отпраздновать появление наследника престола.

Мохаммад Реза Пехлеви, шах Ирана, наконец-то произвел на свет сына, который, согласно Конституции, имел право стать его преемником.

Реза Пехлеви наследный принц Ирана 1973 год Public Domain

Мохаммад Реза Пехлеви до этого пережил два неудачных брака - сначала с принцессой Египта Фавзией, а затем с Сорайей Эсфандиари. Хотя он глубоко любил Сорайю, отсутствие наследника привело к разрыву. Впоследствии он женился на Фарах Диба, надеясь, что она родит ему сына, который унаследует корону.

Однако история приняла неожиданный оборот. В 1978 году наследный принц Реза покинул родину, чтобы поступить в летную школу в США. Год спустя его отец бежал из Ирана во время так называемой Исламской революции.

Менее чем через месяц монархическая система рухнула, а сам шах умер в изгнании менее чем через два года.

Смерть шаха и клятва Резы Пехлеви

В свой 21-й день рождения Реза Пехлеви, который до этого момента считался кронпринцем, заявил о своей "готовности принять на себя ответственность и обязательства законного короля Ирана".

Учитывая обстоятельства в стране, он отложил принесение конституционной присяги до тех пор, пока "божественное подтверждение не сделает условия возможными". Тем не менее, он поклялся "трехцветным флагом Ирана и кораном" всегда действовать как "фактор национального единства".

Так началась новая глава в жизни изгнанного принца, которая, спустя более 45 лет, продолжается и по сей день.

Свергнутый шах Ирана с детьми и женой на отдыхе на Багамах, 30 марта 1979 года. AP Photo

Реза Пехлеви отправился в Техас, чтобы пройти обучение на военного летчика. Он закончил курсы, дающие право летать на истребителях. После революции молодой человек начал изучать политологию в Массачусетском университете, но во время болезни отца отправился в Каир, чтобы воссоединиться с семьей. Позже он заочно получил степень бакалавра в Университете Южной Калифорнии.

В одном из интервью он заявил, что во время ирано-иракской войны, руководствуясь, по его словам, "национальным и патриотическим долгом", он отправил через швейцарское посольство в Каире письмо в Объединенный комитет начальников штабов иранских вооруженных сил с предложением служить пилотом истребителя. Но так и не получил ответа.

Реза Пехлеви и его роль как видного оппозиционера

После смерти последнего шаха Ирана Реза Пехлеви стал наиболее заметной оппозиционной фигурой среди монархистов. Позже он заявил, что создал правительство в изгнании.

Хотя его присутствие на политической сцене было ограничено в течение многих лет, Реза Пехлеви никогда не уходил полностью от политической деятельности.

Несмотря на постоянные призывы монархистов к его возвращению в Иран, он неоднократно подчеркивал, что не стремится к восстановлению монархии. Вместо этого Реза Пехлеви заявил, что его цель - свержение правящего режима с последующим проведением референдума, на котором иранцы смогут свободно определить будущую политическую систему. Такая позиция оттолкнула как традиционных, так и радикальных монархистов и привела к расколу в рядах его сторонников.

Иранско-американские протестующие с дореволюционными флагами Ирана и фото кронпринца Резы Пехлеви. BEBETO MATTHEWS/2005 AP

Символ эпохи доисламской республики и "нет статус-кво"

Несмотря на эту напряженность, несколько факторов укрепили позиции Резы Пехлеви среди поколения иранцев, родившихся после изгнания шаха.

Реза Пехлеви стал символом политического порядка, существовавшего до Исламской Республики, и широко признан самым известным противником нынешнего режима.

Неспособность правящей системы обеспечить устойчивый экономический и социальный прогресс в сочетании с нарративами СМИ, подчеркивающими мнимые достижения монархической эпохи, побудили к сопоставлению экономических показателей и международного положения Ирана при шахе и при Исламской Республике. Эти сравнения вызвали более благоприятное отношение к сыну бывшего шаха.

Вакуум лидерства в оппозиции

В то же время ни одному человеку или группе за рубежом не удалось зарекомендовать себя в качестве надежной альтернативной оппозиционной силы. Наиболее организованной оппозиционной группой за пределами Ирана остается организация "Моджахеддин-э Халк", которая по разным причинам стала объектом широкого общественного гнева.

Группа придерживается религиозной идеологии, требует от своих членов носить хиджаб и сотрудничала с Саддамом Хусейном во время военного нападения Ирака на Иран. Все это фактически лишило ее легитимности среди широких слоев населения.

Другие люди и группы появлялись на короткое время и оказывали влияние на некоторые слои общества, но в целом им не удалось заручиться поддержкой большинства в качестве жизнеспособной альтернативы правящей системе Исламской Республики.

Например, после протестов под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода" в сентябре 2022 года был создан альянс "Альянс за демократию и свободу в Иране", объединивший видных оппозиционеров и представителей различных политических течений, включая Резу Пехлеви. Вскоре коалиция распалась из-за внутренних разногласий.

Альянс за демократию и свободу в Иране: Реза Пехлеви, Масих Алинежад, Назанин Бониади, Абдулла Мохтади, Хамед Эсмаилион Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Несмотря на эти неудачи, призывы Резы Пехлеви к протестам против Исламской Республики получили широкую общественную поддержку. Лозунги, звучавшие из Ирана, часто сводились к одобрению идеи его возвращения в страну.

Пехлеви о будущей политической системе Ирана и своей роли

Реза Пехлеви уверяет, что не стремится к возвращению "абсолютной монархии" или наследственному правлению.

Он выступает за переход от нынешней системы к тому, что он называет "народной системой правления, основанной на свободном выборе народа".

Признавая, что история его семьи тесно связана с монархией, он подчеркивает, что лично он не стремится к власти или официальной политической должности, а также не хочет вернуть себе какой-либо титул. Его цель - добиться того, чтобы иранцы могли свободно определять характер своего будущего политического устройства.

Он утверждает, что любая будущая система должна быть сформирована путем свободных выборов, основываться на воле и голосах народа, опираться на права человека и основываться на разделении религии и политики.

Демонстрант в маске держит фотографию наследного принца Ирана Резы Пехлеви во время акции протеста в Тегеране, 9 января 2026 года AP Photo

Говоря о политических изменениях, Пехлеви подчеркивает несколько ключевых принципов.

Он призывает к мирному переходу, настаивая на том, что изменения должны происходить без насилия или путем гражданского неповиновения.

Выразив поддержку вооруженным силам, включая армию и рядовой состав Революционной гвардии, он призвал их встать на сторону народа.

Наконец, он утверждает, что форма следующей политической системы, будь то парламентская монархия или республика, должна быть определена в ходе свободного референдума.

Пехлеви неоднократно заявлял, что считает светскую демократическую систему наиболее подходящей политической моделью для Ирана.

Сегодня, несмотря на расхождения во взглядах на будущую политическую систему Ирана, многие протестующие, похоже, объединились вокруг Резы Пехлеви как ведущей фигуры оппозиции Исламской Республике, отложив принятие решений о форме правления до момента падения нынешнего режима.