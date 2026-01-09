Швейцария почтила память жертв пожара в Кран-Монтане. Арестован владелец бара Le Constellation

Люди соблюдают минуту молчания во время просмотра официальной памятной церемонии на экране в Мартиньи, 9 января 2026 года
Люди соблюдают минуту молчания во время просмотра официальной памятной церемонии на экране в Мартиньи, 9 января 2026 года
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано Последние обновления
Общенациональной минутой молчания и траурной церемонией с участием лидеров ряда стран в Швейцарии почтили память 40 погибших при пожаре, который произошёл в новогоднюю ночь.

В Швейцарии последний день национального траура по погибшим при пожаре на горнолыжном курорте Кран-Монтана

В школах, на предприятиях, в госучреждениях, швейцарцы почтили память 40 жертв трагедии минутой молчания. После по всей стране в течение пяти минут звенели церковные колокола.

В городе Мартиньи прошла траурная церемония, на которую были приглашены президенты Италии и Франции - Серджо Маттарелла и Эммануэль Макрон, премьер-митнистр Бельгии Барт Де Вевер, а также председатель Европарламента Роберта Метсола и другие европейские высокопоставленные лица, представители местных региональных и городских властей.

"Мы обязаны уважать тех, кто пострадал, их семьи и близких, помнить о них и делать все возможное, чтобы подобная катастрофа не повторилась", - заявил швейцарский президент Ги Пармелен.

Президент Швейцарии Ги Пармелен пишет в книге соболезнований в Мартиньи, 9 января 2026 года
Президент Швейцарии Ги Пармелен пишет в книге соболезнований в Мартиньи, 9 января 2026 года

Он добавил, что "склоняет голову перед теми, кому посчастливилось выжить в огненной катастрофе" "Но сейчас они находятся только в начале долгого пути к восстановлению", - заключил глава государства.

Между тем власти сообщили об аресте одного из владельцев бара Le Constellation, где в новогоднюю ночь произошёл пожар, в котором также пострадали 116 человек (среди них и в числе погибших много несовершеннолетних).

Гражданина Франции Жака Моретти взяли под стражу в связи с риском его побега, пишут местные СМИ. Его супруга и совладелица бара Джессика Моретти пока на свободе, под судебным надзором.

Бывший великий герцог Люксембургский Анри и президент Франции Эммануэль Макрон во время памятной церемонии в Мартиньи, 9 января 2026 года
Бывший Великий герцог Люксембургский Анри и президент Франции Эммануэль Макрон во время памятной церемонии в Мартиньи, 9 января 2026 года

Против обоих возбуждено уголовное дело по статьям о непреднамеренном убийстве, непреднамеренном нанесении телесных повреждений и поджоге по неосторожности.

Во вторник Жак и Джессика Моретти впервые публично заявили о том, что они "опустошены и переполнены горем", и пообещали "в полной мере сотрудничать" со следствием.

Один из пострадавших на церемонии памяти в Мартиньи, 9 января 2026 года.
Один из пострадавших на церемонии памяти в Мартиньи, 9 января 2026 года.

Следователи считают, что возгорание началось в тот момент, когда искрящиеся бенгальские огни в бутылках шампанского слишком близко поднесли к потолку.

Власти выясняют, соответствовали ли материалы, из которых он изготовлен, нормам, и допустимо ли было использовать свечи в этом заведении.

Ранее на этой неделе выяснилось, что проверки пожарной безопасности там не проводились с 2019 года.

По региональному законодательству, все здания в кантоне Вале, которые относятся к "общедоступным", должны проверяться ежегодно.

Дополнительные источники • AP, AFP

