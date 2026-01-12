Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Колумбия принимает пациентов из Венесуэлы. Они говорят, что в больницах на родине - хаос

Венесуэльцы пытаются добраться до Колумбии.
Венесуэльцы пытаются добраться до Колумбии. Авторское право  Santiago Saldarriaga / AP
Авторское право Santiago Saldarriaga / AP
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

В приграничные больницы в Колумбии с начала января хлынули пациенты из Венесуэлы. Они говорят, что со смещением Мадуро медучереждения на родине практически не работают, а дефицит лекарств зашкаливает

Медцентр Erasmo Meoz - единственный в колумбийском регионе Северный Сантандер на границе с Венесуэлой способен принимать сложные случаи. Сегодня в госпитале - желтый уровень тревоги в связи с притоком пациентов из соседней страны после захвата американцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Мигранты оседают в городе Кукута, сюда власти стянули дополнительные силы полиции во избежание беспорядков.

Erasmo Meoz имеет третью, максимальную степень в плане разнообразия медспециальностей и оборудования. Это особенно важно для оказания помощи венесуэльцам со сложными диагнозами, а также выпущенным политическим заключенным, у которых за плечами - пытки и недоедание. Остальные больницы региона могут помочь людям лишь с базовой медпомощью и стандартными хирургическими операциями.

Динамика посещаемости Erasmo Meoz наглядно отражает деградацию венесуэльской системы здравоохранения. В 2015 -м госпиталь обслуживал только около 2000 венесуэльцев, в 2018 году эта цифра увеличилась до 14 000.

По словам одного из менеджеров госпиталя Марио Гальвиса, который дал интервью аргентинскому телеканалу Crónica, служба неотложной помощи перегружена более чем на 300%, многие пациенты остаются в коридорах в ожидании приема. Клиника рассчитана на 380 коек, из которых около трети заняты венесуэльскими мигрантами.

В акушерском отделении эта доля увеличивается вдвое, более половины всех рожениц здесь - выходцы из Венесуэлы, они приезжают в надежде на лучшую медпомощь, а также на возможность получить колумбийское гражданство для своих детей.

,

