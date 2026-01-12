Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Финские власти отпустили судно, повредившее подводный интернет-кабель

Захваченное судно "Фитбург" в гавани Киркконумми, 1 января 2026 года
Захваченное судно "Фитбург" в гавани Киркконумми, 1 января 2026 года
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Один член экипажа остаётся под стражей, ещё троим запрещено покидать Финляндию

Власти Финляндии сняли арест с судна «Фитбург», задержанного под Новый год за повреждение подводного кабеля.

132-метровый «Фитбург» под флагом Сент-Винсента и Гренадин шёл из Санкт-Петербурга в Хайфу. По данным следствия, экипаж намеренно бросил якорь, протащив его по дну несколько километров и повредив интернет-кабель, связывающий Хельсинки и Таллин.

Из 14 членов экипажа — граждан Азербайджана, Грузии, Казахстана и России — один остаётся под арестом, ещё троим запрещено пока покидать Финляндию.

«Фитбург» в финском порту
«Фитбург» в финском порту

Дело возбуждено по статьям о намеренном причинении ущерба при отягчающих обстоятельствах.

Кроме того, на борту был груз стали, который формально нарушает европейские санкции против России; однако дело по этому вопросу открывать не стали, поскольку судно оказалось в финских водах лишь после того, как ему приказали зайти туда, заподозрив экипаж в повреждении кабеля.

Похожие инциденты

Патрульный самолёт НАТО наблюдает за судоходством в Балтийском море
Патрульный самолёт НАТО наблюдает за судоходством в Балтийском море

На фоне войны в Украине многие эксперты и политики рассматривают предполагаемые диверсии на подводных кабелях как часть гибридной войны, которую Россия ведет против Запада.

В декабре 2024 года финские власти задержали танкер Eagle S, предположительно входивший в состав российского «теневого флота». Экипаж обвинили в том, что сброшенным якорем они повредили подводные телекоммуникационные кабели.

Однако финская прокуратура так и не смогла доказать злой умысел, и в октябре 2025-го дело было закрыто.

Неделю назад был повреждён интернет-кабель в территориальных водах Латвии. Было задержано судно, совершавшее подозрительные манёвры в этом районе; однако по результатам осмотра и допроса членов экипажа теперь следствие склоняется к тому, что кабель был повреждён из-за погодных условий.

