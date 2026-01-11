Видео. Лесной пожар в аргентинской Патагонии выжег более 5 500 гектаров

Крупный лесной пожар на юге Аргентины выжег более 5 500 гектаров, сообщили власти в субботу, а сотни пожарных и добровольцев пытаются локализовать огонь, угрожающий небольшим населённым пунктам.

Пожар вспыхнул в понедельник в Пуэрто Патриада, примерно в 1 700 км (1 050 миль) к юго-западу от Буэнос-Айреса, в регионе Патагония, и с тех пор окружил Эпуэн, город с населением 2 000 человек.

Задействованы почти 500 человек, ожидаются подкрепления из Кордовы и Чили.

Пожары продолжаются и в других патагонских провинциях, включая Неукен, Рио-Негро и Санта-Крус. В начале 2025 года регион потерял из-за лесных пожаров 32 000 гектаров.