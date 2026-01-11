Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Пожарные борются с огнем, в то время как лесные пожары бушуют в Эль-Ойо, Патагония, Аргентина, в четверг, 8 января 2026 года
No Comment

Видео. Лесной пожар в аргентинской Патагонии выжег более 5 500 гектаров

Последние обновления:

Крупный лесной пожар уничтожил более 5 500 гектаров территории в провинции Чубут, в регионе Патагония Аргентины, на юге страны.

Крупный лесной пожар на юге Аргентины выжег более 5 500 гектаров, сообщили власти в субботу, а сотни пожарных и добровольцев пытаются локализовать огонь, угрожающий небольшим населённым пунктам.

Пожар вспыхнул в понедельник в Пуэрто Патриада, примерно в 1 700 км (1 050 миль) к юго-западу от Буэнос-Айреса, в регионе Патагония, и с тех пор окружил Эпуэн, город с населением 2 000 человек.

Задействованы почти 500 человек, ожидаются подкрепления из Кордовы и Чили.

Пожары продолжаются и в других патагонских провинциях, включая Неукен, Рио-Негро и Санта-Крус. В начале 2025 года регион потерял из-за лесных пожаров 32 000 гектаров.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о musica Посмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА