Трамп назвал себя "и.о. президента Венесуэлы" в соцсети Truth Social

Президент США Дональд Трамп машет рукой после прибытия на самолете Air Force One из Флориды, 11 января 2026 года
Президент США Дональд Трамп машет рукой после прибытия на самолете Air Force One из Флориды, 11 января 2026 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Aleksandar Brezar & Gavin Blackburn
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Трамп заявил, что США могут управлять Венесуэлой и пользоваться её нефтяными запасами в течение многих лет. На вопрос, как долго будет осуществляться прямой надзор за страной с населением в 28,5 млн чел, Трамп в интервью The New York Times ответил "гораздо дольше", чем три месяца, полгода или год.

Дональд Трамп назвал себя "исполняющим обязанности президента Венесуэлы", опубликовав в понедельник утром в соцсети Truth Social поддельную страницу Википедии.

На реальной странице Трампа в интернет-энциклопедии, где используется тот же официальный портрет, он значится только как действующий президент США с января 2025 года.

Под постом поставили "лайк" более 24 000 раз. Он стал последним в череде заявлений, что Трамп и Вашингтон управляют южноамериканской страной после того, как 3 января был захвачен её президент Николас Мадуро. В ходе проведённой американским спецназом молниеносной ночной операции, венесуэльский президент и его супруга были вывезены из своего комплекса в Каракасе и доставлены в Нью-Йорк.

Скриншот с аккаунта Дональда Трампа в Truth Social
Скриншот из социального аккаунта https://truthsocial.com/@realDonaldTrump

В прошлый четверг Трамп заявил, что США могут управлять Венесуэлой и пользоваться её нефтяными запасами в течение многих лет.

"Только время покажет", как долго Вашингтон будет требовать прямого надзора за страной с населением в 28,5 миллиона человек, заявил Трамп в интервью The New York Times. Когда его спросили, означает ли это три месяца, шесть или год, он ответил: "Я бы сказал, гораздо дольше".

Трамп неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты будут "управлять" Венесуэлой, несмотря на то, что временный президент страны Делси Родригес настаивала на обратном.

"Кто управляет Венесуэлой? Власть народа и его конституционное правительство, поэтому нет никаких сомнений, нет никакой неопределенности, - заявила Родригес в субботу. - Есть правительство, правительство президента Николаса Мадуро, и на мне лежит ответственность за руководство страной, пока он находится в плену".

Днём ранее правительство Венесуэлы заявило, что Каракас "решил начать процесс с правительством Соединенных Штатов Америки, направленный на восстановление дипломатических миссий в странах".

Возглавляемое Родригес правительство также подтвердило, что представители Госдепартамента США посетили столицу Венесуэлы, а оно, в свою очередь, изучает возможность ответного визита в Вашингтон. По словам Трампа, Родригес "полностью" сотрудничает с США, Каракас предоставляет Вашингтону "все, что мы считаем необходимым".

Захват нефтяных танкеров продолжается

Между тем на прошлой неделе США захватили ещё два связанных с Венесуэлой нефтяных танкера, которые пытались прорвать военно-морскую блокаду страны. Первый танкер был захвачен в Северной Атлантике после многонедельного преследования, второй - в Карибском бассейне.

Операция по захвату Мадуро была в основном встречена критикой со стороны лидеров стран Южной Америки, с тех пор Трамп начал угрожать другим странам региона.

Три дня назад Трамп объявил, что американские войска начнут наземные операции в Мексике, направленные против наркокартелей, после нескольких месяцев военно-морских ударов по восточной части Тихого океана и Карибскому бассейну.

"Мы собираемся начать наносить удары по картелям на суше. Картели управляют Мексикой", - сказал Трамп в интервью на Fox News.

Трамп не предоставил дополнительной информации о сроках и масштабах планируемых наземных атак.

Дополнительные источники • AP

