Трамп назвал себя "и.о. президента Венесуэлы" в соцсети Truth Social

Дональд Трамп назвал себя "исполняющим обязанности президента Венесуэлы", опубликовав в понедельник утром в соцсети Truth Social поддельную страницу Википедии.

На реальной странице Трампа в интернет-энциклопедии, где используется тот же официальный портрет, он значится только как действующий президент США с января 2025 года.

Под постом поставили "лайк" более 24 000 раз. Он стал последним в череде заявлений, что Трамп и Вашингтон управляют южноамериканской страной после того, как 3 января был захвачен её президент Николас Мадуро. В ходе проведённой американским спецназом молниеносной ночной операции, венесуэльский президент и его супруга были вывезены из своего комплекса в Каракасе и доставлены в Нью-Йорк.

Скриншот из социального аккаунта https://truthsocial.com/@realDonaldTrump

В прошлый четверг Трамп заявил, что США могут управлять Венесуэлой и пользоваться её нефтяными запасами в течение многих лет.

"Только время покажет", как долго Вашингтон будет требовать прямого надзора за страной с населением в 28,5 миллиона человек, заявил Трамп в интервью The New York Times. Когда его спросили, означает ли это три месяца, шесть или год, он ответил: "Я бы сказал, гораздо дольше".

Трамп неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты будут "управлять" Венесуэлой, несмотря на то, что временный президент страны Делси Родригес настаивала на обратном.

"Кто управляет Венесуэлой? Власть народа и его конституционное правительство, поэтому нет никаких сомнений, нет никакой неопределенности, - заявила Родригес в субботу. - Есть правительство, правительство президента Николаса Мадуро, и на мне лежит ответственность за руководство страной, пока он находится в плену".

Днём ранее правительство Венесуэлы заявило, что Каракас "решил начать процесс с правительством Соединенных Штатов Америки, направленный на восстановление дипломатических миссий в странах".

Возглавляемое Родригес правительство также подтвердило, что представители Госдепартамента США посетили столицу Венесуэлы, а оно, в свою очередь, изучает возможность ответного визита в Вашингтон. По словам Трампа, Родригес "полностью" сотрудничает с США, Каракас предоставляет Вашингтону "все, что мы считаем необходимым".

Захват нефтяных танкеров продолжается

Между тем на прошлой неделе США захватили ещё два связанных с Венесуэлой нефтяных танкера, которые пытались прорвать военно-морскую блокаду страны. Первый танкер был захвачен в Северной Атлантике после многонедельного преследования, второй - в Карибском бассейне.

Операция по захвату Мадуро была в основном встречена критикой со стороны лидеров стран Южной Америки, с тех пор Трамп начал угрожать другим странам региона.

Три дня назад Трамп объявил, что американские войска начнут наземные операции в Мексике, направленные против наркокартелей, после нескольких месяцев военно-морских ударов по восточной части Тихого океана и Карибскому бассейну.

"Мы собираемся начать наносить удары по картелям на суше. Картели управляют Мексикой", - сказал Трамп в интервью на Fox News.

Трамп не предоставил дополнительной информации о сроках и масштабах планируемых наземных атак.