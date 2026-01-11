Иран угрожает США и Израилю возмездием в случае вмешательства; 203 жертвы с начала протестов (НПО)

Американские военные и Израиль станут “законными целями”, если США нанесут удар по Исламской Республике в связи с продолжающимися протестами. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф, реагируя на угрозы президента США.

Вот уже две недели, как Иран захлестнули общенациональные протесты. По данным бросающих вызов теократии манифестантов, в ходе столкновений за это время погибли по меньшей мере 203 человека. Активисты опасаются, что жертв намного больше.

Базирующееся в США информационное агентство по защите прав человека Human Rights Activists, которое опирается на перепроверку информации активистами в Иране, уточнило в воскресенье, что из числа убитых 162 были манифестантами, 41 - сотрудниками сил безопасности. Здесь признали, что получили сообщения о гораздо большем количестве смертей, но пока оценивают их достоверность. Более 3280 человек, по данным агентства, арестованы. Иранское правительство не предоставило данных по жертвам массовых волнений.

В связи с отключением интернета и телефона, стало сложнее следить за демонстрациями из-за рубежа. Находящиеся за границей опасаются, что информационная блокада придаст смелости сторонникам жёсткой линии в иранских службах безопасности и она начнут кровавые репрессии.

Дональд Трамп предложил поддержку демонстрантам, заявив в соцсетях, что “Иран стремится к СВОБОДЕ, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь!!!"

Распространённое в соцсетях видео: манифестанты вокруг костра во время акции протеста в Тегеране, Иран, 9 января 2026 г. UGC via AP

В субботу газеты New York Times и Wall Street Journal, ссылаясь на анонимных американских чиновников, сообщили, что Трампу были предложены варианты нанесения удара по Ирану, но он ещё не принял окончательного решения.

Иранское государственное телевидение транслировало заседание парламента в прямом эфире. Калибаф - сторонник жесткой линии, который в прошлом баллотировался на пост президента, в своей речи похвалил полицию и военизированную революционную гвардию Ирана за "твёрдую позицию" во время протестов.

В случае нападения на Иран, как оккупированная территория*, так и все американские военные центры, базы и корабли в регионе станут нашими законными целями Мохаммад Багер Калибаф спикер парламента Ирана

Любое решение о начале войны будет приниматься 86-летним верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. По мнению обозревателей, остаётся неясным, насколько серьёзно Иран настроен нанести удар, особенно после того, как его средства ПВО были уничтожены во время 12-дневной июньской войны с Израилем.

Американские военные в ответ заявили, что располагают на Ближнем Востоке "силами, которые охватывают весь спектр боевых возможностей для защиты наших вооруженных сил, наших партнеров и союзников, а также интересов США”.

"Цензура представляет собой прямую угрозу безопасности и благополучию иранцев в ключевой момент для будущего страны", - заявила организация Netblocks на сайте X, добавив, что отключение "уже перешагнуло 60-часовой рубеж".

Правозащитные группы выразили обеспокоенность отключением и предупредили, что идет "резня" протестующих.

"Полное отключение интернета и связи в Иране вызывает крайнюю тревогу: режим обычно делает это в качестве предисловия к массовой резне протестующих. В 2019 году, когда по всей стране вспыхнули протесты, иранские власти полностью отключили интернет, а затем убили более 1000 протестующих", - говорится в заявлении Центра по правам человека в Иране (CHRI).

По данным на сегодня известно, помимо Тегерана, о протестах в Мешхеде, втором по величине городе Ирана, расположенном в 725 километрах к северо-востоку от столицы. Акции идут также в Кермане, расположенном в 800 километрах к юго-востоку от Тегерана. В воскресенье утром иранское государственное телевидение отправило своих корреспондентов на улицы нескольких городов, чтобы показать спокойные районы с указанием даты на экране. Тегеран и Мешхед не были включены.

Риторика правительства также усилилась в воскресенье. Али Лариджани, высокопоставленный представитель службы безопасности, обвинил некоторых демонстрантов в “убийстве людей или сожжении некоторых людей, что очень похоже на то, что делает ИГИЛ”, подразумевая группировку "Исламское государство" как аббревиатуру. Государственное телевидение транслировало похороны убитых сотрудников сил безопасности.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел накануне вечером переговоры с госсекретарем США Марко Рубио по таким темам, как Иран.

В Ватикане папа Лев XIV назвал Иран местом, "где сохраняющаяся напряженность продолжает уносить много жизней". “Я надеюсь и молюсь о том, чтобы диалог и мир были терпеливо поддержаны в стремлении к общему благу всего общества”, - сказал он.

Демонстрации начались 28 декабря из-за обвала курса иранского риала, который торгуется на уровне от 1,4 миллиона до 1 доллара, поскольку экономика страны находится под давлением международных санкций, частично введенных в связи с ее ядерной программой.

*Иран не признает Израиль и считает его оккупированной палестинской территорией.