Видео. Япония: 100 верующих окунулись в ледяную воду ради синтоистского ритуала в Токио

Около 100 участников, в основном мужчины в белых набедренных повязках и несколько женщин в белых одеяниях, вошли в чаны с ледяной водой во дворе святилища.

После разминки бегом и песнопений в честь богини очищения Хараэдо-но Оками они обливались водой из деревянных ведер, крича, чтобы успокоить нервы. Барабаны и флейты сопровождали церемонию, которая проводится уже 71-й год.

Обряд основан на синтоистских верованиях о том, что физические испытания очищают дух и защищают от невзгод. Ранее участие было ограничено прихожанами святилища, теперь принимаются заявки от всех желающих; в этом году места быстро закончились, пока зрители наблюдали снаружи.