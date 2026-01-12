Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Участники ледяного купания
No Comment

Видео. Япония: 100 верующих окунулись в ледяную воду ради синтоистского ритуала в Токио

Последние обновления:

В воскресенье около ста верующих в рамках ежегодного ритуала канчу мисоги окунулись в ледяную воду в одном из святилищ, расположенном в японской столице Токио.

Около 100 участников, в основном мужчины в белых набедренных повязках и несколько женщин в белых одеяниях, вошли в чаны с ледяной водой во дворе святилища.

После разминки бегом и песнопений в честь богини очищения Хараэдо-но Оками они обливались водой из деревянных ведер, крича, чтобы успокоить нервы. Барабаны и флейты сопровождали церемонию, которая проводится уже 71-й год.

Обряд основан на синтоистских верованиях о том, что физические испытания очищают дух и защищают от невзгод. Ранее участие было ограничено прихожанами святилища, теперь принимаются заявки от всех желающих; в этом году места быстро закончились, пока зрители наблюдали снаружи.

