Видео. Тысячи посетили южнокорейский фестиваль Санчонё ради подлёдной ловли форели

В южнокорейский уезд Хвачхон в зимний сезон съезжаются огромные толпы на ежегодный фестиваль Санчхонё, известный испытаниями в ледяной воде. Десятки тысяч посетителей отправляются на северо-восток страны, чтобы попробовать поймать живую горную форель голыми руками.

Надев шорты и перчатки, участники заходят в ледяные бассейны и, поймав рыбу, прижимают скользкую добычу к груди. Другие предпочитают более спокойный способ: опускают лески в лунки, прорубленные во льду, и ждут поклёвки.

Рядом на грилях тут же готовят форель, и воздух наполнен её запахом: здесь действует правило «ешь то, что поймал».

По словам организаторов, в день открытия фестиваль посетили около 65 тысяч человек. Фестиваль проходит с 10 января по 1 февраля и стал одним из ключевых зимних событий Южной Кореи.