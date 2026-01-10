Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Два человека погибли и не менее 15 получили ранения в результате ударов РФ по Украине за минувшие сутки

Жилой дом горит после российского удара в Киеве, Украина, пятница, 9 января 2026 г.
Жилой дом горит после российского удара в Киеве, Украина, пятница, 9 января 2026 г. Авторское право  Efrem Lukatsky/Copyright 2026 The AP. All rights reserved
Авторское право Efrem Lukatsky/Copyright 2026 The AP. All rights reserved
By Malek Fouda
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

По меньшей мере два человека погибли и не менее 15 получили ранения в результате российских ударов по регионам Украины за минувшие сутки.

Российская армия в ночь на субботу, 10 января нанесла массированный удар беспилотниками и ракетами по объектам в Украине, сообщили в ВСУ.

По официальным данным, в нападении были задействованы более ста БпЛА и ракета "Искандер".

Сообщается, что 94 дрона удалось сбить, оставшиеся 27 БпЛА, а также "Искандер" поразили свои цели. Подробности не приводятся.

По данным украинских властей, за последние 24 часа в результате различных российских атак погибли по меньшей мере два человека и еще 15 получили ранения.

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что 9 января один мирный житель был убит и еще по меньшей мере двое получили ранения в результате атак в его регионе, где идут активные боевые действия на протяжении всего вторжения РФ в Украину, продолжающегося уже четвертый год.

По меньшей мере три человека получили ранения в Днепропетровской области Украины в результате ночных ударов, под которые, по данным местных властей, попали жилые дома и энергетическая инфраструктура.

По словам главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, за несколько часов до этого в результате атаки погиб 43-летний мужчина. Он также отметил, что удары РФ привели к отключению электричества и газа у большого числа людей, в то время как в регионе ожидается значительное похолодание.

ДТЭК сообщает, что около 100 тысяч семей испытывают перебои с электричеством и газом после ударов по региону. Это происходит на фоне прогнозов, что температура воздуха в воскресенье опустится здесь ниже 10 градусов Цельсия.

Запорожье также попало под ночные удары россиян. Глава региона Иван Федоров написал в телеграм-канале, что по меньшей мере три человека получили ранения и были госпитализированы.

В последние недели Запорожье было одним из главных направлений российских атак. По данным Федорова, по 31 населенному пункту региона было нанесено более 740 ударов.

В результате ударов армии РФ по Харькову пострадала 56-летняя женщина. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, под ударом оказались около десятка многоэтажных жилых домов, а также объекты гражданской инфраструктуры, предприятия, склады и автомобили.

По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, шесть человек получили ранения в Херсоне в результате обстрела российскими войсками жилых домов, автомобильной парковки и регионального газопровода.

По данным губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова, в результате ударов ВСУ около 600 тысяч жителей области остались без электричества, воды и газа. В опубликованном в субботу сообщении говорится, что ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

Украинские официальные лица не комментируют недавние удары. Граничащий с Харьковской областью российский регион регулярно подвергается атакам ВСУ с тех пор, как Москва начала полномасштабное вторжение на территорию Украины в феврале 2022 года.

Дополнительные источники • AP

Поделиться Комментарии

