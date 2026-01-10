Российская армия в ночь на субботу, 10 января нанесла массированный удар беспилотниками и ракетами по объектам в Украине, сообщили в ВСУ.

По официальным данным, в нападении были задействованы более ста БпЛА и ракета "Искандер".

Сообщается, что 94 дрона удалось сбить, оставшиеся 27 БпЛА, а также "Искандер" поразили свои цели. Подробности не приводятся.

По данным украинских властей, за последние 24 часа в результате различных российских атак погибли по меньшей мере два человека и еще 15 получили ранения.

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что 9 января один мирный житель был убит и еще по меньшей мере двое получили ранения в результате атак в его регионе, где идут активные боевые действия на протяжении всего вторжения РФ в Украину, продолжающегося уже четвертый год.

По меньшей мере три человека получили ранения в Днепропетровской области Украины в результате ночных ударов, под которые, по данным местных властей, попали жилые дома и энергетическая инфраструктура.

По словам главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, за несколько часов до этого в результате атаки погиб 43-летний мужчина. Он также отметил, что удары РФ привели к отключению электричества и газа у большого числа людей, в то время как в регионе ожидается значительное похолодание.

ДТЭК сообщает, что около 100 тысяч семей испытывают перебои с электричеством и газом после ударов по региону. Это происходит на фоне прогнозов, что температура воздуха в воскресенье опустится здесь ниже 10 градусов Цельсия.

Запорожье также попало под ночные удары россиян. Глава региона Иван Федоров написал в телеграм-канале, что по меньшей мере три человека получили ранения и были госпитализированы.

В последние недели Запорожье было одним из главных направлений российских атак. По данным Федорова, по 31 населенному пункту региона было нанесено более 740 ударов.

В результате ударов армии РФ по Харькову пострадала 56-летняя женщина. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, под ударом оказались около десятка многоэтажных жилых домов, а также объекты гражданской инфраструктуры, предприятия, склады и автомобили.

По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, шесть человек получили ранения в Херсоне в результате обстрела российскими войсками жилых домов, автомобильной парковки и регионального газопровода.

По данным губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова, в результате ударов ВСУ около 600 тысяч жителей области остались без электричества, воды и газа. В опубликованном в субботу сообщении говорится, что ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

Украинские официальные лица не комментируют недавние удары. Граничащий с Харьковской областью российский регион регулярно подвергается атакам ВСУ с тех пор, как Москва начала полномасштабное вторжение на территорию Украины в феврале 2022 года.