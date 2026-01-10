Видео. Кадры: в Иране горят правительственные здания на фоне продолжающихся протестов

Кадры из Кереджа показывают, как в пятницу вечером горит правительственное здание, в то время как по всему Ирану продолжаются антиправительственные протесты.

Распространяются и кадры, на которых протестующие поджигают правительственные здания в столице, Тегеране.

Протесты вспыхнули в десятках городов по всей стране, их подпитывает возмущение обвалом иранской валюты и ростом стоимости жизни; по словам правозащитных групп, волнения охватили все 31 провинцию.

По данным базирующегося в США агентства Human Rights Activists News Agency, число погибших в ходе протестов достигло как минимум 65, число задержанных превышает 2 300.