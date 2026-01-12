Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Видео. Канцлер Германии Мерц в Индии для укрепления экономических и оборонных связей

Последние обновления:

В ходе первого официального визита канцлер Германии Мерц и премьер Индии Моди обсудили торговлю, технологии и зеленое развитие, чтобы снизить зависимость от Китая.

Встреча прошла в Гандинагаре, в западном штате Гуджарат, где премьер-министр Нарендра Моди принял Мерца, прибывшего с первым официальным визитом в Индию.

Лидеры подписали соглашения о сотрудничестве в сфере обороны, подготовке кадров, здравоохранении и образовании, поскольку обе стороны стремятся укреплять торговые связи и снижать зависимость от Китая.

Визит имел и заметный символический подтекст. Моди и Мерц посетили ашрам Сабармати, бывший дом Махатмы Ганди, где немецкий политик снял обувь в соответствии с местным обычаем. Позже они побывали на Международном фестивале воздушных змеев в Ахмедабаде.

Затем обсуждение перешло к вопросам торговли, технологий и зеленого развития. Германия стремится к более заметной роли в Индо-Тихоокеанском регионе.

