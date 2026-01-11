"Храбрость у них в крови": Португалия приняла украинских матерей и детей для реабилитации

15 женщин и 18 детей, родственники погибших или пропавших без вести украинских солдат, приземлились в аэропорту Лиссабона в субботу.

С инициативой организовать им 3-хнедельную предышку от войны на португальской земле выступила ассоциация поддержки Украины HelpUA.PT - Ukrainian Refugees UAPT.

Этот проект - часть Европейской программы психологической и культурной поддержки семей, переживших войну. Его цель - "интенсивная программа психологической реабилитации, культурной интеграции и личностного обучения" ппри постоянном сопровождении португальских и украинских психологов, терапевтов и волонтёров.

В группе дети в возрасте от 5 до 14 лет, они прибыли из Черниговской области на севере Украины, недалеко от границы с Россией. По суше они добрались до Польши, из Варшавы вылетели в Лиссабон.

"Дорога на автобусе заняла 20 часов. Мы добрались до границы только потому, что украинская военная полиция сопровождала автобус и расчищала перекрытые дороги", - заявил Анжело Нето, вице-президент HelpUA.PT.

Пресс-конференция после прибытия группы украинских матерей и детей в Лиссабон, 10 января 2026 г. Euronews

Группа прибыла, чтобы провести три недели в спокойной обстановке: их время распределено между реабилитационными, гражданскими и культурными мероприятиями. "Мы очень хотим, чтобы дети смогли явственно ощутить мир во время своего пребывания здесь, - объяснила министр юстиции Рита Жудиш, представлявшая в аэропорту правительство Португалии. - Потому что многие из них не помнят ничего, кроме войны".

Министр добавила, чтоважно "дать им опыт нормальной жизни, где они могут быть детьми, где они могут быть матерями и бабушками". По её мнению, это - то, что "Португалия может сделать на данном этапе".

Как министр юстиции, не могу не подчеркнуть, что принимать их значит утверждать общечеловеческие ценности, потому что правосудие не заканчивается в судах. Справедливость также проявляется в защите прав человека, в защите наиболее уязвимых слоёв населения, в отказе от нормализации насилия в отношении кого бы то ни было, особенно детей Рита Жудиш министр юстиции Португалии

Министр подчеркнула, что это - "замечательная" инициатива гражданского общества, отметив, что "правительство Португалии продолжает оказывать постоянную поддержку Украине, как в гуманитарном, так в политическом и международном плане".

Министр юстиции Рита Жудиче и посол организации Help UA.PT Тереза Леал Коэльо дают интервью журналистам, Лиссабон, Португалия, 10 января 2026 г. Euronews

"Храбрость у них в крови"

Тереза Леал Коэльо - посол принимающей ассоциации и бывший депутат парламента от социал-демократов, приехала из Украины вместе с группой. Она объясняет, что семьи приехали из городов, сильно пострадавших от войны, но при этом хотят сохранить связь с местами, где живут.

"Храбрость у них в крови. Удивительно, насколько они стойкие. Сейчас во многих из этих городов действует комендантский час", - объясняет она журналистам.

"Эти люди не хотят покидать регион, где родились и выросли, они продолжают жить нормальной жизнью, несмотря на войну, несмотря на то, что проводят много ночей в бомбоубежищах. Правда в том, что утром открываются школы и предприятия, люди выходят на улицу, ездят на общественном транспорте и ходят в церковь", говорит Тереза Леал Коэльо.

Прибывшие в Португалию женщины и дети были тщательно отобраны украинским Министерством обороны. "Естественно, мы не можем выбирать сами. Мы не знаем всех реалий, мы обратились в данном случае в министерство обороны Украины, чтобы там отобрали семьи из региона, наиболее пострадавшего от войны", - объясняет она.

В течение трёх недель украинцы будут находиться в центре Fénix в Оуэреме, который в 2024 году принял другую группу участников боевых действий и раненых для реабилитации. Затем они вернутся к обычной жизни, как того и хотели.

"Они вернутся в родные города и продолжат свою жизнь, - говорит посол организации. - У нас были другие инициативы: например, центр для беженцев, который изначально был создан для приема украинских детей и матерей. После восьми с половиной месяцев пребывания они сказали: "Мы хотим вернуться, мы хотим быть с нашими мужьями, с нашими отцами, мы хотим знать, что происходит". Поэтому в говорю,что храбрость у них в крови, они защищают нашу свободу и Европу.

Анжело Нето, вице-президент HelpUA.PT и ответственный за центр Fénix, подчёркивает важность проекта для реабилитации и намерен продолжить дело: "Мы говорим о почти миллионе матерей, оказавшихся в уязвимом положении в Украине. Этот проект начался в Великобритании, которая приняла 400 семей в течение 2025 года, и я надеюсь, что мы в Португалии превысим 500", - заключает он.