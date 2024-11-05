Баррозу: ЕС не должен быть "геополитическим подростком" в противостоянии с Китаем
Видео. Новости дня | 5 ноября — вечерний выпуск
Ударят ли тарифы ЕС на удобрения по российской казне?
Страсть к комиксам: Comic Con в Казахстане объединил местные таланты и фанатов со всего мира
Сорокалетие Шенгена: конец мечты об открытых границах?
"Образец тяжелого рока". Легенды музыки отдают дань уважения Оззи Осборну
В Португалии хотят убрать секс-просвещение из обязательной школьной программы. Психологи говорят о "социальном регрессе"
Meta не будет подписывать Кодекс ЕС по искусственному интеллекту. Кто уже согласился?
Трамп объявил о заключении торговой сделки с Японией
Многие государства ЕС одобряют планы Еврокомиссии по высылке мигрантов в третьи страны
Бельгия: воссоединение семей мигрантов под вопросом
Фронтмен Black Sabbath и икона хэви-метала Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет.
Один человек погиб, десятки ранены в результате российских ударов по Краматорску, Одессе и Сумам
Молодые румыны могут внести свой вклад в повышение обороноспособности ЕС и заработать немного денег
Какие вакансии чаще всего "гуглят" англоговорящие, желающие работать в Европе?
Проверка фактов: правда ли, что условия труда во Франции - одни из худших в Европе?
На старейшем в Румынии черноморском курорте Мамай наблюдается резкое снижение числа туристов
США вновь объявили о выходе из ЮНЕСКО
