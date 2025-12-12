Видео. Находка в Турции: редкая фреска Иисуса в римском стиле

Археологи обнаружили её в августе в небольшой подземной гробнице недалеко от Изника, города, известного Первым Никейским собором 325 года.

Гробница, как предполагается, относится к III веку, когда христиане всё ещё подвергались преследованиям в Римской империи.

На фреске изображён молодой, безбородый Иисус в тоге, несущий козу на плечах. Исследователи отмечают, что изображения Доброго Пастыря в Анатолии встречаются редко, а эта сохранилась лучше всего.

Стены вокруг изображения украшены птицами, растениями и портретами знатных фигур со слугами.

Во время раскопок также были обнаружены останки пяти человек, включая младенца.