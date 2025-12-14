Стрельба в Брауновском университете: подозреваемый задержан

Полиция американского штата Род-Айленд сообщила о задержании подозреваемого после стрельбы в кампусе Брауновского университета во время экзаменов, в результате которой два человека погибли и девять получили ранения.

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Полковник Оскар Перес, начальник полиции Провиденса, подтвердил, что задержанному около 30 лет и что власти в настоящее время не разыскивают никого другого. Он отказался сообщить, где был арестован мужчина и связан ли он с университетом.

Инцидент произошел в субботу в Провиденсе в престижном учебном заведении, входящем в элитную Лигу плюща. По словам представителя правоохранительных органов, стрелок, вооруженный пистолетом калибром 9 мм, произвел более 40 выстрелов. По состоянию на утро воскресенья власти не обнаружили пистолет, но нашли два заряженных магазина на 30 патронов, сообщил чиновник, говоривший на условиях анонимности, поскольку не был уполномочен публично обсуждать расследование.

Полицейские рассредоточились по кампусу и богатому району из исторических и величественных кирпичных зданий, обыскивая учебные корпуса, задние дворы и подъезды до поздней ночи.

Сотрудник правоохранительных органов проходит мимо предметов одежды на тротуаре возле входа в Брауновский университет, суббота, 13 декабря 2025 года, в Провиденсе, Род-Айленд Steven Senne/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

На записях камер наблюдения видно, как подозреваемый уходит от здания, но его лица не было видно. Некоторые свидетели сообщили, что на мужчине, которому около 30 лет, могла быть камуфляжная маска.

Следователи все еще выясняют, как стрелку удалось проникнуть в аудиторию на первом этаже, где он открыл огонь.

Люди садятся в автобус в районе возле Брауновского университета, 13 декабря 2025 года Steven Senne/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

"Случилось немыслимое", - заявил губернатор Род-Айленда Дэн Макки, пообещав, что все ресурсы будут направлены на поимку подозреваемого.

Мэр Провиденса Бретт Смайли призвал людей, живущих рядом с кампусом, оставаться внутри или не возвращаться домой, пока режим чрезвычайной ситуации он не будет отменен. На улицах, обычно оживленных по выходным, было жутко тихо.

"Сердце университетского сообщества разбито, и сердце Провиденса разбито вместе с ним", - сказал Смайли.

Девять человек с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу Род-Айленда, где один из них находится в критическом состоянии, сообщила представитель больницы Келли Бреннан. Шестерым потребовалась интенсивная терапия, но их состояние не ухудшилось, а состояние двоих стабильно, добавила она.

Сотрудники правоохранительных органов возле Брауновского университета Steven Senne/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Некоторые студенты прятались в течение нескольких часов после того, как услышали, по их словам, "громкие хлопки". Примерно через пять часов полиция вошла в соседние здания и вывела студентов в фитнес-центр.

Стрельба произошла в здании Barus & Holley - семиэтажном комплексе, в котором располагаются Инженерная школа и физический факультет. Согласно сайту университета, здание включает в себя более 100 лабораторий, десятки аудиторий и офисов.

В Род-Айленде действуют одни из самых строгих законов об оружии в США. Прошлой весной законодательное собрание, контролируемое демократами, приняло запрет на штурмовое оружие, который запрещает продажу и производство некоторых видов мощного огнестрельного оружия, но не владение им.