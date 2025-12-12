Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
На этом кадре из видео парашютист застрял на крыле самолёта, когда покидал борт в Талли, Северный Квинсленд, 20 сентября 2025 года.
No Comment

Видео. Австралия расследует инцидент: парашютист зацепил самолет

Последние обновления:

Австралийское бюро транспортной безопасности опубликовало видео вместе со своим отчетом по расследованию происшествия.

В Австралии расследуют инцидент при прыжке с парашютом в Квинсленде после того, как парашютист запутался под хвостом самолёта на высоте около 4 500 метров.

Следователи сообщили, что запасной парашют Адриана Фергюсона раскрылся преждевременно при выходе из самолёта Cessna Caravan во время запланированного группового прыжка. Парашют потянул его назад и зацепился за хвост самолёта, оставив его висящим под ним.

Фергюсон перерезал несколько строп, затем раскрыл основной парашют, что позволило ему приземлиться с лёгкими травмами.

Пилот благополучно посадил самолёт в Талли.

