Видео. Австралия расследует инцидент: парашютист зацепил самолет

В Австралии расследуют инцидент при прыжке с парашютом в Квинсленде после того, как парашютист запутался под хвостом самолёта на высоте около 4 500 метров.

Следователи сообщили, что запасной парашют Адриана Фергюсона раскрылся преждевременно при выходе из самолёта Cessna Caravan во время запланированного группового прыжка. Парашют потянул его назад и зацепился за хвост самолёта, оставив его висящим под ним.

Фергюсон перерезал несколько строп, затем раскрыл основной парашют, что позволило ему приземлиться с лёгкими травмами.

Пилот благополучно посадил самолёт в Талли.