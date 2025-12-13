Дроны ВСУ атаковали Саратов, Россия ударила по Одессе и Херсону

По меньшей мере два человека погибли в результате атаки беспилотников в Саратовской области на юго-западе России.

Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, в результате удара дронов было повреждено несколько квартир в многоэтажном жилом доме. Кроме того было выбито несколько окон в детском саду и поликлинике. Детей и пациентов, по данным властей, в тот момент в учреждениях не было.

Министерство обороны России сообщило в субботу, что за ночь сбило 41 украинский беспилотник над российской территорией.

РФ продолжает удары по энергетической инфраструктуре Украины

В ночь на субботу в Украине некоторые районы Херсонской области, включая административный центр, остались без электричества после российских ударов по энергетической инфраструктуре, сообщил глава региона Александр Прокудин.

Массированной атаке дронов и ракет подверглась Одесская область. В нескольких районах Одессы прогремели взрывы. Ударам подверглись объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. По данным местных СМИ, практически во всем городе пропал свет, вода и отопление. Спасатели сообщили, что по меньшей мере 4 человека получили ранения.

Киев и его западные союзники заявляют, что Россия пытается парализовать украинскую энергосеть и лишить мирных жителей доступа к отоплению, свету и водопроводу четвертую зиму подряд, используя холод в качестве дополнительного оружия против украинцев.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, в ночь на субботу Россия выпустила по Украине более 450 ударных дронов и 30 ракет различных типов. По его словам, тысячи людей остались без света в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

"Важно, чтобы сейчас все видели, что делает Россия, - подчеркнул Зеленский в соцсетях. - Каждый их шаг в терроре против наших людей, все атаки. Потому что это точно не о завершении войны. Они и в дальнейшем хотят уничтожить наше государство, нанести как можно больше боли нашим людям".

"Именно поэтому нам нужна поддержка во всем, что поможет защитить жизнь и закончить эту войну: усиление ПВО и наших воинов на фронте, усиление нашей дальнобойности и усиление давления на Россию, - продолжил президент Украины. - Чтобы все наши дипломатические усилия имели результаты, нужно давить на агрессора, чтобы они завершали войну, которую начали".

Мирные переговоры пока не дают результата

Усилия американского президента Дональда Трампа, направленные на достижение мирного соглашения между Москвой и Киевом, пока не принесли конкретных результатов.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в пятницу, что российская полиция и Национальная гвардия останутся в Донбассе на востоке Украины и будут контролировать этот богатый промышленностью регион, даже если мирное соглашение положит конец почти четырехлетней российской агрессии. Украина, вероятно, отвергнет такую ​​позицию.

Москва даст свое согласие на прекращение огня только после того, как украинские силы будут выведены с линии фронта, заявил Ушаков российским СМИ.

Тем временем Германия заявила, что в понедельник примет президента Украины Владимира Зеленского для переговоров по мирному урегулированию, в которых европейские лидеры также намерены сыграть свою роль.

В течение нескольких месяцев американские переговорщики пытались согласовать требования каждой стороны, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на быстром завершении войны, всё больше раздражаясь задержками. Но поиск возможных компромиссов столкнулся с главным препятствием в виде нежелания Киева идти на территориальные уступки, которых требует Москва.