Традиционный фестиваль "Братьев Италии" проходит под девизом "С высоко поднятой головой"

Атреджу
Атреджу

By Giorgia Orlandi
Опубликовано
Atreju открылся в садах Сант-Анджело 6 декабря. В пятницу здесь состоялась дискуссия с участием Николы Прокаччини, сопредседателя фракции Европейских консерваторов и реформистов, а затем - выступление президента Палестинской национальной администрации.

Традиционный фестиваль партии Джорджи Мелони "Братья Италии" (Atreju) открылся в этом году в садах Сант-Анджело 6 декабря. Он проходит под девизом "Сильная Италия с высоко поднятой головой" и призван подвести итоги более чем двухлетнего правления Мелони, а также оразмышлять о приоритетах правоцентристских и консервативных сил в Европе.

На фестиваль приглашены ряд иностранных политиков, а также представители всего политического спектра Италии. Сама глава правительства выступит в воскресенье, завершающий день фестиваля.

Корреспондент Euronews Джорджа Орланди поговорила с Никола Прокаччини - сопредседателем фракции Европейских консерваторов и реформистов.

Я думаю, что это новый подход - более прагматичный, более сбалансированный не только в отношении "Зеленой сделки", но и по многим другим вопросам. Я думаю об иммиграции, конечно, об управлении иммиграцией, о способности отличать нелегальную иммиграцию от легальной. Думаю, что некоторые ценности возвращаются: необходимость защищать семьи, восстанавливать культуру и христианские религиозные традиции. Думаю, что постепенно распространяются консервативные настроения, способные вернуть нас к основополагающей идее Европейского союза
Никола Прокаччини
сопредседатель фракции Европейских консерваторов и реформистов

Прокаччини выступил на климатической панели "Изменение климата вне идеологий" в рамках также проходящего в Риме Ecr Study Days.

Европа-США: критика из Вашингтона

Комментируя недавние высказывания Соединенных Штатов о Евросоюзе, Прокаччини предлагает политическое прочтение происходящего.

С одной стороны, он признает американскую критику "потери европейской идентичности", связанной как с демографическим кризисом, так и с миграционными потоками. "Мы находим общий для нас призыв к Европе вернуться к себе", говорит он.

Прокаччини останавливается на отрывке, который считает наиболее значимым: "В культурном и стратегическом плане Европейский союз остается жизненно важным для Соединенных Штатов. У этих двух половинок Запада общее прошлое, а также общее будущее".

Махмуд Аббас: "Мир проходит через решение о двух государствах"

Со сцены Атреху также выступил президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, который вновь заявил о необходимости политического решения ближневосточного конфликта.

"Единственный способ обеспечить стабильность в регионе - это решение о двух государствах: Палестина в границах 1967 года вместе с Израилем на основе взаимного уважения", - сказал он. Отсутствие палестинского государства, добавил он, по-прежнему является одной из главных причин нестабильности во всем регионе.

Мероприятие завершится в воскресенье в 12 часов дня выступлением премьер-министра Джорджии Мелони, а также заместителей премьер-министра Антонио Таяни и Маттео Сальвини, которые подведут итоги политической ситуации и обозначат приоритеты большинства на будущее.

