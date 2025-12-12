Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Греческие фермеры заблокировали порт в Салониках

Тракторы в порту Салоников
Авторское право thes.gr
Авторское право thes.gr
By Ioannis Karagiorgas
Опубликовано
Греческие фермеры заблокировали порт города Салоники в знак протеста против остановки выплат субсидий. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис пригласил представителей движения на беседу в понедельник.

Утром в пятницу, 12 декабря, греческие фермеры начали символическую блокаду порта Салоники. В город прибыли протестующие более чем на 100 тракторах. Некоторые из них встали у закрытых ворот порта Кунтуриоту.

Среди митингующих — фермеры, рыбаки и пчеловоды, а также присоединившиеся к ним студенты и профсоюзы.

Акция была согласована с властями и была мирной, но активисты подчеркнули, что, если их требования не будут выполнены, мобилизация усилится.

Греческие фермеры начали протесты еще в ноябре, и с тех пор они не утихают. Недовольные требуют продолжения выплат европейских субсидий. Ранее их прекратили на фоне коррупционного скандала: по версии следствия, некоторые фермеры, предположительно при содействии государственных служащих, подделали документы о праве собственности на землю, чтобы получить помощь.

Тракторы в порту Салоников
Тракторы в порту Салоников thes.gr

Между тем фермеров пригласил к диалогу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Выступая в парламенте, он объявил, что ожидает делегацию от протестующих в понедельник, чтобы обсудить их требования.

"Государство открыто к диалогу, поэтому в понедельник в 5 часов я буду ждать в своем офисе делегацию, назначенную Координационным комитетом фермеров, как мы уже делали много раз в прошлом, потому что мы — партия, которая поддерживает фермеров", — заявил греческий премьер-министр.

В то же время он подчеркнул, что правительство уже помогает фермерам.

"В этом году сектор получил 3,8 млрд евро по сравнению с 3,2 млрд евро в прошлом году. Каждый протест должен также учитывать интересы общества", — добавил Кириакос Мицотакис.

