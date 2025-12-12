Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Президенты Кипра и Молдавии провели переговоры в Никосии

САНТУ И ХРИСТОДУЛИДИС
САНТУ И ХРИСТОДУЛИДИС Авторское право  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Авторское право ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
By Ioannis Giagkinis и ΡΙΚ
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Президент Молдавии Майя Санду прибыла с официальным визитом на Кипр. В первом полугодии 2026-го островное государство будет председательствовать в Совете ЕС.

Республика Кипр, которая начнет председательствовать в Совете Европейского союза через 19 дней, приложит все усилия для достижения существенных результатов, которые позволят Молдавии приблизиться к вступлению в ЕС.

Об этом заявил президент Кипра Никос Христодулидис во время визита президента Молдавии Майи Санду на Кипр, который состоялся через 22 года после последнего официального приезда молдавского лидера на остров. Христодулидис и Санду встретились тет-а-тет в президентском дворце.

Майя Санду и Никос Христодулидис
Майя Санду и Никос Христодулидис ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

В ходе разговора Никос Христодулидис заверил, что поддержит Кишенев конкретными действиями. Он также поблагодарил Майю Санду за ее приверженность продвижению реформ и укреплению демократических институтов в стране, несмотря на гибридные угрозы.

Кроме того, президент Кипра подчеркнул, что молдавский народ продемонстрировал свою стойкость и что он действительно хочет и заслуживает быть частью большой европейской семьи.

Майя Санду и Никос Христодулидис
Майя Санду и Никос Христодулидис ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

По словам Никоса Христодулидиса, они с Майей Санду обсуждали двусторонние отношения Кипра и Молдавии. Он отметил, что они договорились о том, что в ближайшем будущем правительства приступят к подписанию конкретных соглашений.

Майя Санду и Никос Христодулидис
Майя Санду и Никос Христодулидис ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

В свою очередь Майя Санду заявила, что Молдавия привержена вступлению в Евросоюз и подчеркнула, что ее страна уже доказала свою принадлежность к европейской семье.

По ее словам, интеграция Молдавии — это не только стратегическая, но и национальная цель.

Майя Санду также отметила, чтоочень рада находиться на Кипре за несколько дней до того, как он на полгода станет страной-председателем Совета Евросоюза, и поблагодарила Никоса Христодулидиса за помощь в евроинтеграции.

Майя Санду и Никос Христодулидис
Майя Санду и Никос Христодулидис ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Как заявил президент Кипра, они с его молдавской коллегой провели конструктивную беседу, в ходе которой обсудили также вопросы безопасности и войну в Украине. По его словам, Молдавия хочет внести свой вклад в стабильность и мир — как в Европе, так и в Украине.

После окончания переговоров в президентском дворце Никос Христодулидис и Майя Санду отправились в мэрию Никосии и прошли вдоль границы с Северным Кипром.

Майя Санду и Никос Христодулидис
Майя Санду и Никос Христодулидис ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Затем президент Молдавии отправилась в Палату представителей, где встретилась с ее председателем Анитой Димитриу.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Кипр построит 500 домов с доступным жильем

Фолькер Тюрк напомнил европейцам о риске потерять права

Соглашение по Украине станет "началом нового этапа", заявил бывший замглавы Еврокомиссии Схинас