Президенты Кипра и Молдавии провели переговоры в Никосии

Республика Кипр, которая начнет председательствовать в Совете Европейского союза через 19 дней, приложит все усилия для достижения существенных результатов, которые позволят Молдавии приблизиться к вступлению в ЕС.

Об этом заявил президент Кипра Никос Христодулидис во время визита президента Молдавии Майи Санду на Кипр, который состоялся через 22 года после последнего официального приезда молдавского лидера на остров. Христодулидис и Санду встретились тет-а-тет в президентском дворце.

Майя Санду и Никос Христодулидис ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

В ходе разговора Никос Христодулидис заверил, что поддержит Кишенев конкретными действиями. Он также поблагодарил Майю Санду за ее приверженность продвижению реформ и укреплению демократических институтов в стране, несмотря на гибридные угрозы.

Кроме того, президент Кипра подчеркнул, что молдавский народ продемонстрировал свою стойкость и что он действительно хочет и заслуживает быть частью большой европейской семьи.

По словам Никоса Христодулидиса, они с Майей Санду обсуждали двусторонние отношения Кипра и Молдавии. Он отметил, что они договорились о том, что в ближайшем будущем правительства приступят к подписанию конкретных соглашений.

В свою очередь Майя Санду заявила, что Молдавия привержена вступлению в Евросоюз и подчеркнула, что ее страна уже доказала свою принадлежность к европейской семье.

По ее словам, интеграция Молдавии — это не только стратегическая, но и национальная цель.

Майя Санду также отметила, чтоочень рада находиться на Кипре за несколько дней до того, как он на полгода станет страной-председателем Совета Евросоюза, и поблагодарила Никоса Христодулидиса за помощь в евроинтеграции.

Как заявил президент Кипра, они с его молдавской коллегой провели конструктивную беседу, в ходе которой обсудили также вопросы безопасности и войну в Украине. По его словам, Молдавия хочет внести свой вклад в стабильность и мир — как в Европе, так и в Украине.

После окончания переговоров в президентском дворце Никос Христодулидис и Майя Санду отправились в мэрию Никосии и прошли вдоль границы с Северным Кипром.

Затем президент Молдавии отправилась в Палату представителей, где встретилась с ее председателем Анитой Димитриу.