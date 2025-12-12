Президенты Кипра и Молдавии провели переговоры в Никосии

Президент Молдавии Майя Санду прибыла с официальным визитом на Кипр. В первом полугодии 2026-го островное государство будет председательствовать в Совете ЕС.
Республика Кипр, которая начнет председательствовать в Совете Европейского союза через 19 дней, приложит все усилия для достижения существенных результатов, которые позволят Молдавии приблизиться к вступлению в ЕС.
Об этом заявил президент Кипра Никос Христодулидис во время визита президента Молдавии Майи Санду на Кипр, который состоялся через 22 года после последнего официального приезда молдавского лидера на остров. Христодулидис и Санду встретились тет-а-тет в президентском дворце.
В ходе разговора Никос Христодулидис заверил, что поддержит Кишенев конкретными действиями. Он также поблагодарил Майю Санду за ее приверженность продвижению реформ и укреплению демократических институтов в стране, несмотря на гибридные угрозы.
Кроме того, президент Кипра подчеркнул, что молдавский народ продемонстрировал свою стойкость и что он действительно хочет и заслуживает быть частью большой европейской семьи.
По словам Никоса Христодулидиса, они с Майей Санду обсуждали двусторонние отношения Кипра и Молдавии. Он отметил, что они договорились о том, что в ближайшем будущем правительства приступят к подписанию конкретных соглашений.
В свою очередь Майя Санду заявила, что Молдавия привержена вступлению в Евросоюз и подчеркнула, что ее страна уже доказала свою принадлежность к европейской семье.
По ее словам, интеграция Молдавии — это не только стратегическая, но и национальная цель.
Майя Санду также отметила, чтоочень рада находиться на Кипре за несколько дней до того, как он на полгода станет страной-председателем Совета Евросоюза, и поблагодарила Никоса Христодулидиса за помощь в евроинтеграции.
Как заявил президент Кипра, они с его молдавской коллегой провели конструктивную беседу, в ходе которой обсудили также вопросы безопасности и войну в Украине. По его словам, Молдавия хочет внести свой вклад в стабильность и мир — как в Европе, так и в Украине.
После окончания переговоров в президентском дворце Никос Христодулидис и Майя Санду отправились в мэрию Никосии и прошли вдоль границы с Северным Кипром.
Затем президент Молдавии отправилась в Палату представителей, где встретилась с ее председателем Анитой Димитриу.