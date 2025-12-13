Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Туннель на границе Польши и Беларуси: более 180 нелегалов проникли в ЕС

Задержанные нелегальные мигранты на польско-белорусской границе. Авторское право  Straż Graniczna.
By Mateusz Jaronski & Jan Bolanowski & Paweł Głogowski
Более 180 иностранцев нелегально проникли в Польшу через туннель на границе с Беларусью. Большинство мигрантов уже задержаны, поиски остальных продолжаются.

Сотрудники пограничной службы Польши выявили факт незаконного пересечения польско-белорусской границы более чем 180 иностранцами.

Мигранты проникли на польскую территорию через туннель, прорытый под землей возле деревни Наревки в Подляском воеводстве.

Благодаря интегрированным электронным системам пограничникам удалось быстро обнаружить людей после того, как они прошли через подземный переход. На данный момент задержано более 130 мигрантов, поиски остальных продолжаются.

Длина туннеля составляла несколько десятков метров, а высота - около 1,5 метров.

Вход, спрятанный в лесу на белорусской стороне, находился примерно в 50 метрах от границы, а выход - всего в 10 метрах от польского барьера.

Офицеры подчеркивают, что в поисковой операции принимали участие военные, полицейские и собаки-ищейки, что позволило сразу же задержать большинство мигрантов.

Среди задержанных преобладали граждане Афганистана и Пакистана, кроме них в группе также были жители Индии, Непала и Бангладеш.

Одновременно были задержаны два водителя. Это 69-летний поляк и 49-летний литовец. Мужчины хотели незаконно переправить мигрантов в Западную Европу.

В отношении мужчин ведется дальнейшее расследование.

Это уже четвертый туннель, обнаруженный в этом году сотрудниками Подляского отделения Пограничной охраны.

Пограничники говорят, что благодаря сочетанию электронных и физических средств защиты удается быстро реагировать на попытки нарушить границу.

В начале декабря на белорусско-польской границе наблюдалось относительное затишье после того, как в середине ноября Польша решила восстановить работу пограничных переходов на границе с Беларусью, включая Кузницу Белостоцкую - Брузги и Бобровники - Берестовицу.

