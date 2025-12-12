Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Российские удары отключили электричество и воду в Одессе

Рабочий идет перед производственным цехом после недавней российской ракетной атаки на электростанцию ДТЭК в Украине, в среду, 10 декабря 2025 г.
Рабочий идет перед производственным цехом после недавней российской ракетной атаки на электростанцию ДТЭК в Украине, в среду, 10 декабря 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Sasha Vakulina
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Россия продолжает кампанию против критической инфраструктуры Украины, вызывая длительные перебои в подаче электроэнергии по всей стране.

Россия атаковала украинский портовый город Одесса на юге страны в ночь на пятницу, в результате чего была повреждена гражданская инфраструктура, а часть города осталась без электричества и воды.

Глава Одесской военной администрации Сергей Лысак также заявил, что в результате "очередной вражеской атаки" был поврежден жилой дом.

С наступлением холодов Россия усилила свои атаки на критически важную инфраструктуру Украины, следуя своей военной стратегии в предыдущие годы.

Во многих украинских городах наблюдаются длительные перебои с электричеством, в некоторых районах оно подается всего на три-четыре часа в день.

Пострадал один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов

По сообщениям российских официальных лиц и аффилированных с Кремлем СМИ, один из пяти крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле пострадал в результате атаки украинских беспилотников в пятницу.

В российских Telegram-каналах сообщается, что местные жители утверждают, что слышали не менее семи взрывов над городом, после чего поступили сообщения о пожаре на НПЗ "Славнефть-ЯНОС".

Предприятие расположено более чем в 700 километрах от украинской границы.

Ярославский НПЗ является крупным производителем топлива, включая бензин, дизельное топливо и авиакеросин. Его предполагаемая мощность переработки составляет около 15 миллионов тонн нефти в год.

Related

В Москве местные власти сообщили о том, что российские ПВО якобы перехватили восемь беспилотников за ночь.

Россия сообщает, что семь человек получили ранения в результате падения обломков беспилотника на жилой дом в Твери во время волны атак, прокатившейся за ночь по нескольким регионам.

