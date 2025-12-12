Зеленский посетил линию фронта близ Купянска, опровергнув заявления России о взятии города

В пятницу Владимир Зеленский посетил украинские войска в Купянске Харьковской области, который, как утверждает Москва, был взят.

Зеленский заявил в пятницу, что украинские подразделения отбили несколько населенных пунктов вблизи Купянска на северо-востоке Харьковской области после многомесячной операции, направленной на то, чтобы обратить вспять российское наступление.

Президент посетил командный пункт в сопровождении главы ВСУ Александра Сырского и вручил награды солдатам по случаю Дня сухопутных войск Украины.

Я знаю, что многие из вас сражаются с самого начала войны. Многие люди находятся на передовой без передышки. Я очень ценю, что вы так относитесь к Украине, к нашей стране. Без вас она была бы просто потеряна Владимир Зеленский президент Украины

Почти месяц назад, 20 ноября, начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов заявил, что московские войска захватили северо-восточный украинский город с довоенным населением 26 600 человек.

Киев опроверг заявления, а Национальная гвардия Украины сообщила, что за последние несколько дней провела успешную контратаку к северу от Купянска, окружив российские войска.

На видеоролике, опубликованном в пятницу в соцсетях, Зеленский стоит перед изрешеченным пулями знаком с названием города на въезде.

"Русские все время твердили о Купянске - реальность говорит сама за себя, - отметил Зеленский. - Сегодня крайне важно добиться результатов на передовой, чтобы Украина могла добиться результатов в дипломатии".

Геолокационный анализ видео показывает, что Зеленский стоит менее чем в двух километрах от российских позиций и в 500 метрах от "серой зоны", то есть в пределах досягаемости российских беспилотников, минометов и артиллерии.

По меньшей мере три деревни к северу и западу от Купянска также остаются под контролем Украины, как показал украинский разведывательный проект DeepState.

Купянск в последние месяцы был одним из наиболее активно оспариваемых участков линии фронта протяженностью около 1000 километров, и заявленное украинцами продвижение на площадь около 40 кв. км стало бы неудачей для России.

20 ноября президент России Владимир Путин заявил, что российским войскам "удалось блокировать около 15 батальонов Вооруженных сил Украины" в районе Купянска, и пригласил журналистов "приехать и посмотреть на окруженные подразделения украинской армии". Он предложил провести переговоры об их капитуляции.