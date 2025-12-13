Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
США сняли санкции с белорусского калия, Лукашенко отпустил еще 123 политзаключенных

Авторское право  AP/Belarusian Presidential Press Service
By Алексей Доваль & Euronews
Посланник американского президента сообщил о снятии санкций с белорусских калийных удобрений. Взамен, Александр Лукашенко освободил большую группу политзаключенных, в том числе лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого и одну из лидеров оппозиции Марию Колесникову

Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках достигнутых договоренностей с американским президентом Дональдом Трампом и по его просьбе помиловал 123 гражданина различных стран. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

"В рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе, в связи с отменой незаконных санкций против калийной отрасли Республики Беларусь, введенных администрацией предыдущего президента США Байдена, и в связи с переходом в практическую плоскость процесса отмены других незаконных санкций против Республики Беларусь главой государства принято решение о помиловании 123 граждан различных стран, осужденных согласно законам Республики Беларусь за совершение преступлений разной направленности - шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность", - заявили в пресс-службе.

"Данный жест также осуществлен в связи с просьбами иных глав государств и исходя из гуманитарных принципов и общечеловеческих и семейных ценностей, - отмечается в официальном сообщении. - Он направлен на ускорение позитивной динамики развития взаимоотношений со странами-партнерами Республики Беларусь и в интересах стабилизации ситуации в европейском регионе в целом. Всего за последнее время, с учетом решений, принятых президентом Беларуси в конце ноября, общее количество помилованных лиц составляет 156 человек. Среди них - граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии, Японии.

Как сообщают белорусские независимые СМИ, на свободу вышли лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико и одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова. Всех освобожденных политзаключенных, как сообщается, депортировали из Беларуси.

Правозящитный центр "Весна" сообщил, что Алесь Беляцкий находится в американском посольстве в Вильнюсе.

Среди помилованных - бывший главный редактор TUТ.ВY Марина Золотова. Ее приговорили к 12 годам колонии в 2023 году. Также были помилованы правозащитники центра "Весна" Валентин Стефанович и Владимир Лабкович. Вышел из тюрьмы и общественный деятель Александр Федута.

Вместе с тем Андрея Почобута, журналист, блогер, активист польского меньшинства в Беларуси и корреспондента польского издания «Gazeta Wyborcza», в списке помилованных нет.

Несколькими часами ранее было объявлено о том, что США снимают санкции с белорусского калия. Об этом заявил в субботу спецпосланник американского президента по Беларуси Джон Коул после встречи в Минске с Александром Лукашенко.

"В соответствии с указаниями президента Трампа США снимают санкции с калия, - сказал Коул. - Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас".

Американский посланник также отметил, что общение на тему санкций между Вашингтоном и Минском будет продолжаться и далее. "По мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься", - сказал Джон Коул, выразив надежду, что в будущем стороны придут к ситуации, когда таких ограничительных мер не будет вообще.

По словам Коула, переговоры с Лукашенко, которые начались в пятницу и продолжились в субботу, "были очень продуктивными". Американский посланник сообщил, что стороны обсудили вопросы нормализации отношений, а также войны между Россией и Украиной, отметив, что "Лукашенко дает хорошие советы по урегулированию конфликта в Украине".

В августе 2021 года, через год после президентских выборов в Беларуси, которые не были признаны Западом из-за обвинений в фальсификациях, США внесли в санкционный список ОАО "Беларуськалий", одного из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.

По данным Национального статистического комитета, до кризиса в 2020 году Беларусь заработала на экспорте калийных удобрений 2,4 миллиарда долларов Это около 8% от общего объема белорусского экспорта, или около 4% ВВП страны.

Предыдущий визит американской делегации во главе с Коулом в Минск состоялся в сентябре. После той встречи белорусские власти освободили из тюрем и депортировали в Литву 51 заключенного.

