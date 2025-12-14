Видео. Стрельба на Бонди-Бич: не менее 12 погибших, полиция нейтрализовала стрелков

По меньшей мере 12 человек были убиты в воскресенье в результате стрельбы на сиднейском пляже Бонди, сообщили австралийские власти.

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Два стрелка открыли огонь во время многолюдного публичного мероприятия, что вызвало масштабную операцию экстренных служб.

По данным полиции, одного подозреваемого застрелили полицейские, второй арестован и находится в критическом состоянии.

Несколько человек получили ранения, среди них есть полицейские. Сотни людей собрались на пляже Бонди на мероприятие, посвященное началу еврейского праздника Ханука.

Власти не подтвердили мотив или цель нападения.