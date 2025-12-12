Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Заложники сидят вокруг стола в тоннеле в Газе, где их удерживали в плену, за несколько месяцев до того, как их убили.
No Comment

Видео. На видео заложники в Газе празднуют Хануку перед гибелью

Последние обновления:

Новые кадры показывают, как шестеро заложников отмечают Хануку в туннеле в секторе Газа, прежде чем их убил ХАМАС. Их семьи надеются подчеркнуть: они должны были вернуться живыми.

Видео, найденные в Газе и опубликованные семьями, показывают, как группа идет через проход, сидит на одеялах и зажигает праздничные свечи. Они выглядят напряженными, но продолжают спокойно разговаривать друг с другом и даже желают друг другу счастливого Нового года.

Израиль утверждает, что шестерых убили в августе боевики ХАМАС незадолго до того, как солдаты добрались до места. Судмедэкспертизы свидетельствуют, что их застрелили с близкого расстояния. Среди них был Херш Голдберг Полин, потерявший часть руки во время атаки 7 октября.

Семьи говорят, что опубликовали эти кадры, чтобы показать, что заложники должны были вернуться живыми.

Материалы появились на фоне перехода переговоров к более сложной второй фазе, а останки одного из заложников по-прежнему остаются в Газе.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о musica Посмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА