Видео. На видео заложники в Газе празднуют Хануку перед гибелью

Видео, найденные в Газе и опубликованные семьями, показывают, как группа идет через проход, сидит на одеялах и зажигает праздничные свечи. Они выглядят напряженными, но продолжают спокойно разговаривать друг с другом и даже желают друг другу счастливого Нового года.

Израиль утверждает, что шестерых убили в августе боевики ХАМАС незадолго до того, как солдаты добрались до места. Судмедэкспертизы свидетельствуют, что их застрелили с близкого расстояния. Среди них был Херш Голдберг Полин, потерявший часть руки во время атаки 7 октября.

Семьи говорят, что опубликовали эти кадры, чтобы показать, что заложники должны были вернуться живыми.

Материалы появились на фоне перехода переговоров к более сложной второй фазе, а останки одного из заложников по-прежнему остаются в Газе.