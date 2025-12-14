12 человек погибли в результате стрельбы на Бонди-Бич в Сиднее на праздновании Хануки

По меньшей мере 12 человек стали жертвами жестокого вооруженного нападения на знаменитом пляже Бонди-Бич в австралийском Сиднее во время празднования еврейского праздника Ханука. Об этом сообщила полиция Нового Южного Уэльса, указав, что двое подозреваемых, открывших стрельбу, обезврежены.

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"Подтверждена гибель 12 человек, включая мужчину, предположительно одного из стрелков, - говорится в сообщении полиции. - Второй предполагаемый стрелок находится в критическом состоянии".

На данный момент сообщается о еще 11 раненых, двое из которых - сотрудники полиции.

Примерно в 19:30 по местному времени полиция Южного Уэльса опубликовала предупреждение на своей странице в X, призвав людей проявить осторожность, укрыться и избегать пляжа Бонди.

На видеороликах, распространяемых в социальной сети X и других социальных сетях, видно, как толпы людей разбегаются, а на заднем плане раздаются многочисленные выстрелы и звучат полицейские сирены. Очевидцы говорят, что слышали около 50 выстрелов.

А на одном из роликов видно, как прохожий, которого уже назвали героем дня, обезоруживает одного из нападавших.

Мужчину, который отнял автомат у террориста, зовут Ахмад аль-Ахмад, он владелец местного магазина, сообщают австралийские источники. В момент теракта 43-летний мужчина шел вдоль пляжа Бонди.

На знаменитом пляже проходило ханукальное мероприятие, на которое пришло около 2 000 человек.

Президент Израиля Ицхак Герцог осудил нападение на группу евреев, призвав Канберру бороться с "огромной волной антисемитизма", которая, по его словам, "поражает австралийское общество".

"Наши сестры и братья в Сиднее подверглись нападению мерзких террористов в результате очень жестокого нападения на евреев, которые пришли зажечь первую свечу Хануки", - сказал Герцог, выступая на мероприятии в резиденции президента в Иерусалиме.

"Мы снова и снова призываем австралийское правительство принять меры и бороться с огромной волной антисемитизма, которая поражает австралийское общество, - добавил он. - Мы сочувствуем им всем сердцем… Мы молимся за выздоровление раненых, мы молимся за них и за тех, кто погиб".